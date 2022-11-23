Для иммунитета и кишечника: диетолог рассказала о простом, но очень полезном рецепте квашеной капусты

Квашеная капуста — это волшебный пробиотик для нашего организма, уверена диетолог Лиза Афинская. И даже если вы совсем не любите готовить, вам стоит попробовать этот рецепт: он простой и не займет много времени.Квашеная капуста — одно из немногих блюд, которое диетологи советуют включать в свой ежедневный рацион (если у вас нет никаких противопоказаний, конечно). В ней содержатся витамины, минералы, органические кислоты, сложные углеводы, которые так необходимы нашему организму.Помимо этого, квашеная капуста:помогает укрепить иммунитет;налаживает работу кишечника;снижает риск онкологии и болезней сердца;борется с сахарным диабетом;способствует похудению.Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания.— Квашеная капуста содержит пробиотики, которые невероятно полезны для микробиоты кишечника! А микробиота кишечника, в свою очередь, влияет на фигуру, аппетит, состояние кожи, настроение, иммунитет и в целом на многие аспекты здоровья, — напоминает диетолог.Лиза Афинская поделилась простым, но очень полезным рецептом квашеной капусты.Вам понадобятся:1 кг капусты (белокочанной, краснокочанной);1 морковь (по желанию);прохладная питьевая вода;1 столовая ложка морскои? соли;1 чайная ложка семян тмина (по желанию);стеклянная банка.Как приготовить квашеную капустуПервый шаг: вам нужно очистить капусту и мелко-мелко нашинковать. Если решили готовить с морковью, то ее натрите на крупнои? терке.Затем смешаи?те в емкости капусту с морковью и солью. Можно добавить семена тмина — так вкус станет интереснее.После переложите эту смесь в чистую банку, слегка утрамбовав.Налеи?те воду в банку так, чтобы она полностью покрыла капусту.Теперь закрои?те банку несколькими слоями марли, можно слегка накрыть крышкои? (но не полностью). Поставьте ее в емкость и оставьте на кухне на 3 дня или на подольше — 7-10 днеи?.Важный момент: каждыи? день следите, чтобы верхнии? слои? капусты находился под жидкостью (это очень важно — просто утрамбовываи?те капусту ложкои?). Сок капусты можете переливать из банки, если есть необходимость. И да: пузырьки и мутная вода — это тоже нормально.Чтобы капуста получилась как можно лучше, старайтесь периодически протыкать ее деревяннои? палочкои?, доставая до самого дна банки.Когда капуста будет готова, храните ее в холодильнике. Ешьте по 1-2 столовой ложке в день, добавляя к одному из приемов пищи.— Вы можете снять пробу уже через 5 дней. Я, например, именно через такой промежуток времени поняла, что моя капуста готова. Кому-то нравится вкус продукта через 10 дней — тут уже всё индивидуально. В любом случае, своих полезных свойств продукт точно не потеряет, — заключила диетолог.Кому нельзя есть квашеную капустуКандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.По словам врача-педиатра, нутрициолога Ирины Юзуп, некоторым стоит относиться к этому блюду очень осторожно, а то и вовсе от него отказаться:беременным и кормящим женщинам — из-за избытка клетчатки, которая вызывает повышенное газообразование и вздутие живота;при гастродуодените в период обострений;при язвенной болезни желудка;при гипертонии;при болезнях почек.