Для иммунитета и кишечника: диетолог рассказала о простом, но очень полезном рецепте квашеной капусты

Квашеная капуста — это волшебный пробиотик для нашего организма, уверена диетолог Лиза Афинская. И даже если вы совсем не любите готовить, вам стоит попробовать этот рецепт: он простой и не займет много времени.

Квашеная капуста — одно из немногих блюд, которое диетологи советуют включать в свой ежедневный рацион (если у вас нет никаких противопоказаний, конечно). В ней содержатся витамины, минералы, органические кислоты, сложные углеводы, которые так необходимы нашему организму.

Помимо этого, квашеная капуста:

помогает укрепить иммунитет;

налаживает работу кишечника;

снижает риск онкологии и болезней сердца;

борется с сахарным диабетом;

способствует похудению.

Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания.

— Квашеная капуста содержит пробиотики, которые невероятно полезны для микробиоты кишечника! А микробиота кишечника, в свою очередь, влияет на фигуру, аппетит, состояние кожи, настроение, иммунитет и в целом на многие аспекты здоровья, — напоминает диетолог.

Лиза Афинская поделилась простым, но очень полезным рецептом квашеной капусты.

Вам понадобятся:

1 кг капусты (белокочанной, краснокочанной);

1 морковь (по желанию);

прохладная питьевая вода;

1 столовая ложка морскои? соли;

1 чайная ложка семян тмина (по желанию);

стеклянная банка.

Как приготовить квашеную капусту

Первый шаг: вам нужно очистить капусту и мелко-мелко нашинковать. Если решили готовить с морковью, то ее натрите на крупнои? терке.

Затем смешаи?те в емкости капусту с морковью и солью. Можно добавить семена тмина — так вкус станет интереснее.

После переложите эту смесь в чистую банку, слегка утрамбовав.

Налеи?те воду в банку так, чтобы она полностью покрыла капусту.

Теперь закрои?те банку несколькими слоями марли, можно слегка накрыть крышкои? (но не полностью). Поставьте ее в емкость и оставьте на кухне на 3 дня или на подольше — 7-10 днеи?.

Важный момент: каждыи? день следите, чтобы верхнии? слои? капусты находился под жидкостью (это очень важно — просто утрамбовываи?те капусту ложкои?). Сок капусты можете переливать из банки, если есть необходимость. И да: пузырьки и мутная вода — это тоже нормально.

Чтобы капуста получилась как можно лучше, старайтесь периодически протыкать ее деревяннои? палочкои?, доставая до самого дна банки.

Когда капуста будет готова, храните ее в холодильнике. Ешьте по 1-2 столовой ложке в день, добавляя к одному из приемов пищи.

— Вы можете снять пробу уже через 5 дней. Я, например, именно через такой промежуток времени поняла, что моя капуста готова. Кому-то нравится вкус продукта через 10 дней — тут уже всё индивидуально. В любом случае, своих полезных свойств продукт точно не потеряет, — заключила диетолог.
Кому нельзя есть квашеную капусту

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.

По словам врача-педиатра, нутрициолога Ирины Юзуп, некоторым стоит относиться к этому блюду очень осторожно, а то и вовсе от него отказаться:

беременным и кормящим женщинам — из-за избытка клетчатки, которая вызывает повышенное газообразование и вздутие живота;

при гастродуодените в период обострений;

при язвенной болезни желудка;

при гипертонии;

при болезнях почек.
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