Для иммунитета и кишечника: диетолог рассказала о простом, но очень полезном рецепте квашеной капусты
Квашеная капуста — одно из немногих блюд, которое диетологи советуют включать в свой ежедневный рацион (если у вас нет никаких противопоказаний, конечно). В ней содержатся витамины, минералы, органические кислоты, сложные углеводы, которые так необходимы нашему организму.
Помимо этого, квашеная капуста:
помогает укрепить иммунитет;
налаживает работу кишечника;
снижает риск онкологии и болезней сердца;
борется с сахарным диабетом;
способствует похудению.
Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания.
— Квашеная капуста содержит пробиотики, которые невероятно полезны для микробиоты кишечника! А микробиота кишечника, в свою очередь, влияет на фигуру, аппетит, состояние кожи, настроение, иммунитет и в целом на многие аспекты здоровья, — напоминает диетолог.
Лиза Афинская поделилась простым, но очень полезным рецептом квашеной капусты.
Вам понадобятся:
1 кг капусты (белокочанной, краснокочанной);
1 морковь (по желанию);
прохладная питьевая вода;
1 столовая ложка морскои? соли;
1 чайная ложка семян тмина (по желанию);
стеклянная банка.
Как приготовить квашеную капусту
Первый шаг: вам нужно очистить капусту и мелко-мелко нашинковать. Если решили готовить с морковью, то ее натрите на крупнои? терке.
Затем смешаи?те в емкости капусту с морковью и солью. Можно добавить семена тмина — так вкус станет интереснее.
После переложите эту смесь в чистую банку, слегка утрамбовав.
Налеи?те воду в банку так, чтобы она полностью покрыла капусту.
Теперь закрои?те банку несколькими слоями марли, можно слегка накрыть крышкои? (но не полностью). Поставьте ее в емкость и оставьте на кухне на 3 дня или на подольше — 7-10 днеи?.
Важный момент: каждыи? день следите, чтобы верхнии? слои? капусты находился под жидкостью (это очень важно — просто утрамбовываи?те капусту ложкои?). Сок капусты можете переливать из банки, если есть необходимость. И да: пузырьки и мутная вода — это тоже нормально.
Чтобы капуста получилась как можно лучше, старайтесь периодически протыкать ее деревяннои? палочкои?, доставая до самого дна банки.
Когда капуста будет готова, храните ее в холодильнике. Ешьте по 1-2 столовой ложке в день, добавляя к одному из приемов пищи.
— Вы можете снять пробу уже через 5 дней. Я, например, именно через такой промежуток времени поняла, что моя капуста готова. Кому-то нравится вкус продукта через 10 дней — тут уже всё индивидуально. В любом случае, своих полезных свойств продукт точно не потеряет, — заключила диетолог.
Кому нельзя есть квашеную капусту
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
По словам врача-педиатра, нутрициолога Ирины Юзуп, некоторым стоит относиться к этому блюду очень осторожно, а то и вовсе от него отказаться:
беременным и кормящим женщинам — из-за избытка клетчатки, которая вызывает повышенное газообразование и вздутие живота;
при гастродуодените в период обострений;
при язвенной болезни желудка;
при гипертонии;
при болезнях почек.
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