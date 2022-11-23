Сладкий картофель помогает бороться с жиром на животе - нутрициолог Строков

Исследование показало, что белковый экстракт сладкого картофеля может предотвратить увеличение висцерального жира и общей массы тела.Висцеральный жир отличается от подкожного жира, который находится непосредственно под кожей. Это потому, что он хранится глубоко в животе и используется для защиты и изоляции органов. Хотя для этого необходимо определенное количество, слишком большое его количество может иметь серьезные последствия для здоровья.Известно, что слишком много висцерального жира вызывает такие состояния, как диабет 2 типа, болезни сердца и некоторые виды рака, например. Общепризнано, что диета и физические упражнения играют определенную роль в том, сколько жира в нашем теле. Таким образом, правильный выбор продуктов питания может помочь уменьшить висцеральный жир.Сложные углеводы могут способствовать снижению веса, поскольку они содержат больше клетчатки и медленнее перевариваются.«Одним из замечательных источников сложных углеводов является сладкий картофель, который способствует наполнению желудка благодаря высокому содержанию клетчатки и воды, что снижает потребление калорий. Не говоря уже о том, что они содержат витамин А, калий и рибофлавин, и это лишь некоторые из них, которые помогают процессу наращивания мышечной массы. Ароматная пара для сладкого картофеля — красный перец, который наполнен противовоспалительными антиоксидантами, чтобы облегчить любую боль после тренировки», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .