Стоматолог Отхозория рассказал, почему зуб болит, а кариеса нет

Увы, сам по себе зуб излечиться не сможет. Даже если вы на время купируете боль. Первопричина неприятных симптомов не исчезнет без осмотра и помощи врача.Многие уверены, что боль возникает в зубе только тогда, когда есть кариес. Если его визуально не замечают, то откладывают визит к стоматологу, поскольку уверены, что это временное явление: достаточно просто выпить таблетку — и проблема уйдет. Но, увы, это не так.Почему нельзя игнорировать зубную боль, даже если вы считаете, что кариеса нет, рассказывает стоматолог-ортопед Рауль Отхозория.Стоматолог-ортопед, основатель и главврач центра протезирования зубов «КИСС» в Санкт-Петербурге.Если болит, значит, что-то не в порядке- Отсутствие кариеса при визуальном осмотре в домашних условиях не говорит о том, что его нет и все хорошо. Боль — это сигнал организма, что есть какие-то нарушения. Она одновременно сообщает нам о проблемах и мобилизует внутренние ресурсы на борьбу и защиту. Если человек долгое время не обращает внимания на болевые ощущения, старается заглушить их лекарственными препаратами, а не борется с причиной — это может привести к крайне негативным последствиям. Чем раньше вы обратитесь к стоматологу, тем легче пройдет лечение и восстановление зубов.Когда болит зуб, а видимого кариеса не наблюдается — патологический процесс может развиваться на контактной поверхности между зубами или в поддесневой зоне.Часто к стоматологу обращаются с жалобами на боль в мертвых зубах, в которых удалены нервы. Неприятные ощущения появляются при надкусывании и надавливании либо в спокойном состоянии, обычно по вечерам. Как такое возможно? Скорее всего дело в кисте, которая может образоваться на зубе с удаленным нервом, что и вызывает дискомфорт.Заболевания, способные вызывать зубную больНе только кариес способен стать причиной болевых ощущений. Есть еще ряд проблем, которые сложно диагностировать самостоятельно:периодонтит — образовавшаяся киста на верхушке зуба, вызывающая неприятные болевые ощущения;сколы, травмы, трещины в эмали — здесь боль усиливается при употреблении горячих, холодных, кислых продуктов;воспаление мягких тканей — например, пародонтоз;оголение корня зуба/рецессия десны — усиливает чувствительность, может сопровождаться острой болью по ночам;пульпит — может быть фиброзный, гипертрофический и гангреозный: если человек с помощью лекарств терпит и не идет к врачу, боль постепенно становится менее выраженной, но не потому, что воспалительный процесс проходит, а потому, что нерв разрушается.При каких симптомах стоит показаться стоматологу?Любая зубная боль — это веская причина для обращения к врачу, даже если вы наблюдаетесь у него регулярно. Не стоит ждать, что все пройдет волшебным образом само собой. Гораздо эффективнее будет лечение на начальных стадиях заболевания, да и финансовые затраты окажутся ниже.Не стоит тянуть с визитом к стоматологу, если вас беспокоит:повышенная чувствительность — это значит, что целостность где-то нарушена, возможно, повреждена эмаль либо оголился корень;визуально заметное изменение оттенка эмали;дискомфорт и неприятные ощущения при смыкании челюстей;кровь, когда вы чистите зубы;новообразования во рту.Все эти симптомы могут свидетельствовать о различных заболеваниях десен и зубов. Лучше своевременно пройти лечение.ДиагностикаНайти точную причину болезненных ощущений способен только хороший доктор. Он выяснит продолжительность и местоположение боли, ее интенсивность, время и внешние причины появления. Врач обязательно должен провести тщательный осмотр с помощью специальных инструментов, чтобы обнаружить травмы, трещины, сколы, кариозные полости, рецессии и другие неприятные проблемы.При необходимости могут быть назначены дополнительные методы диагностики:Холодовые и тепловые пробы, способные показать, как зубы реагируют на внешние воздействия, что позволит точно поставить диагноз.Электроодонтодиагностика. Техника воздействия электротоком для дифференцирования причин болезненных ощущений.Рентген — этот метод позволяет изучить строение зуба, полости в нем, увидеть состояние зубочелюстной системы и т. д.Электрометрия — дает возможность определить протяженность корневого канала, когда предыдущий метод невозможен либо количество снимков необходимо уменьшить.После постановки диагноза врач-стоматолог определяет способы лечения, максимально подходящие для решения проблемы. Главное помнить: без причины зуб болеть не может. Любая боль — это повод обратиться к врачу. Не мучайте себя и не усугубляйте ситуацию, растягивая ее во времени, поскольку чем раньше вы доверитесь специалисту, тем меньше негативных последствий будет для ваших зубов.