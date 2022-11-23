Признак сердечного приступа, который появляется за месяцы до события

Врачи развенчивают популярный миф о внезапном характере сердечных приступов.Сердечные приступы, характеризующиеся прекращением кровоснабжения сердца, часто изображаются как чрезвычайная ситуация, возникающая из ниоткуда. Исследования показывают, что многие пациенты испытывают тонкие предупредительные признаки за несколько недель до приступа. Усталость может быть одним из первых вестников плохих новостей."В то время как сильная боль в груди и непреодолимое беспокойство предупреждают вас о продолжающемся приступе, усталость может звонить в тревожные звоночки за несколько месяцев до события. Изучив более 500 женщин, переживших сердечные приступы, исследование показало, что 95 процентов этих участниц испытывали предупредительные признаки за месяц до события. Одним из наиболее распространенных тревожных сигналов, наблюдаемых у 71 процента женщин, была усталость", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследованиеПричина, по которой вы можете начать испытывать приступы усталости, заключается в дополнительной нагрузке на ваше сердце. Орган продолжает качать, в то время как область кровотока блокируется, в результате чего ваше тело утомляется. Чувство усталости часто без видимой причины может быть причиной для беспокойства и должно быть проверено.Хотя мужчины также могут столкнуться с этим признаком, усталость, по-видимому, гораздо чаще встречается у женщин.