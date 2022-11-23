Повреждение нервов: 3 признака в вашей походке, которые сигнализируют о дефиците витамина B12
Постоянное игнорирование предупреждающих признаков дефицита витамина B12 может привести к необратимым осложнениям.
Витамин B12 является одним из наиболее распространенных заболеваний, поражающих большую часть людей в возрасте старше 60 лет. Состояние широко воспринимается как дефицит питательных веществ, но многие люди страдают из-за низкого уровня желудочной кислоты, которая связывается с B12 для поглощение. Во многих случаях нехватка питательных веществ приводит к заметным изменениям в походке человека.
Это питательное вещество в первую очередь известно своей ролью в поддержании здоровых клеток крови, что делает его ключевым в профилактике анемии.
Он также играет важную роль в регуляции нервной системы, которая отвечает за большое количество симптомов дефицита B12.
«Одним из наиболее тревожных симптомов дефицита B12 является изменение любой неврологической функции. Дефицит этого питательного вещества также может проявляться проблемами с памятью, депрессией или изменениями в поведении», - говорит врач-невролог Александра Алехина .
Ключевым признаком нарушения неврологических функций является атаксия, состояние, характеризующееся нарушением координации и равновесия. Это может привести к тому, что человек будет ходить неустойчиво или с широко расставленными ногами. Неустойчивая, шатающаяся походка часто описывается как атактическая походка, потому что ходьба некоординирована.
"Следует отметить, что атаксия поражает не только ноги и стопы, но также может проявляться в речи и движениях глаз. Например, человек может невнятно говорить, говорить более гнусавым голосом или ему трудно двигать глазами из стороны в сторону".
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