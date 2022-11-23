Специалист рассказал, возможно ли привести тело в форму за месяц
Спортсмен в беседе с «Общественной службой новостей» уточнил, что месяца недостаточно для того, чтобы накачать мышцы или скорректировать фигуру, однако любой вклад в физическую активность способен отразиться на человеке положительно. Особенно если заниматься спортом с умом.
«Любые тренировки, даже если их всего три до конца года, дадут свой результат. Главное, чтобы они были сделаны правильно под присмотром тренера», — объяснил Фатеев.
Как сообщала «Парламентская газета», ко всему прочему, физические нагрузки помогают ускорить метаболизм, улучшить обмен веществ, а также восстановить гормональный фон. Также физические упражнения полезны для мозга.
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