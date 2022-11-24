Ученые выяснили, что потребление флавонолов связано с улучшением умственных способностей

Потребление с пищей общего количества флавонолов и составляющих флавонолов напрямую связано с более медленным снижением умственных способностей.Томас Монро Холланд, доктор медицинских наук, из Медицинского центра Университета Раш в Чикаго, и его коллеги изучали взаимосвязь потребления с пищей общих и составных флавонолов с когнитивными изменениями в глобальном познании, эпизодической памяти, семантике памяти, зрительно-пространственных способностях, скорости восприятия и рабочей памяти.Всего в эксперименте приняли участие 961 добровольец из проекта Rush Memory and Aging Project, за которыми наблюдали почти семь лет лет. Для ежегодной проверки когнитивных способностей использовали 19 когнитивных тестов.В результате исследователи обнаружили, что скорость снижения общего познания и некоторых когнитивных областей была медленнее из-за более высокого потребления с пищей общего количества флавонолов и флавонольных компонентов. Общее потребление флавонолов было связано с более медленным снижением общего познания, эпизодической памяти, семантической памяти, скорости восприятия и рабочей памяти и не было значимо связано со зрительно-пространственными способностями в непрерывных моделях с поправкой на возраст, пол, образование, познавательную активность в более поздние годы жизни, физическую активность и курение.При анализе отдельных компонентов флавонола потребление кемпферола и кверцетина было связано с более медленным общим снижением когнитивных функций. Связь мирицетина и изорамнетина с глобальным когнитивным процессом не обнаружена.«Что-то такое простое, как есть больше фруктов и овощей и пить больше чая, — это простой способ для людей играть активную роль в поддержании здоровья мозга», — отметили авторы исследования.