Ученые выяснили, что потребление флавонолов связано с улучшением умственных способностей
Томас Монро Холланд, доктор медицинских наук, из Медицинского центра Университета Раш в Чикаго, и его коллеги изучали взаимосвязь потребления с пищей общих и составных флавонолов с когнитивными изменениями в глобальном познании, эпизодической памяти, семантике памяти, зрительно-пространственных способностях, скорости восприятия и рабочей памяти.
Всего в эксперименте приняли участие 961 добровольец из проекта Rush Memory and Aging Project, за которыми наблюдали почти семь лет лет. Для ежегодной проверки когнитивных способностей использовали 19 когнитивных тестов.
В результате исследователи обнаружили, что скорость снижения общего познания и некоторых когнитивных областей была медленнее из-за более высокого потребления с пищей общего количества флавонолов и флавонольных компонентов. Общее потребление флавонолов было связано с более медленным снижением общего познания, эпизодической памяти, семантической памяти, скорости восприятия и рабочей памяти и не было значимо связано со зрительно-пространственными способностями в непрерывных моделях с поправкой на возраст, пол, образование, познавательную активность в более поздние годы жизни, физическую активность и курение.
При анализе отдельных компонентов флавонола потребление кемпферола и кверцетина было связано с более медленным общим снижением когнитивных функций. Связь мирицетина и изорамнетина с глобальным когнитивным процессом не обнаружена.
«Что-то такое простое, как есть больше фруктов и овощей и пить больше чая, — это простой способ для людей играть активную роль в поддержании здоровья мозга», — отметили авторы исследования.
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