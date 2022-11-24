Из чего делают гематоген и можно ли есть его каждый день

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Гематоген — это сладкие батончики, содержащие железо и классифицирующиеся как биологически активная добавка. Он появился в Швейцарии в XIX веке как средство для профилактики анемии и представлял собой сироп из бычьей крови с коньяком и куриным желтком. В начале XX века его стали делать и у нас как микстуру, а потом и в виде плиток для детей. Сейчас в качестве источника железа используют другие средства, но похожие на шоколад батончики до сих пор можно купить в аптеках.Из чего делают гематогенВ западных соцсетях гематоген называют кровяными конфетами, но цельной крови в них нет. В отличие, например, от итальянского национального блюда сангвиначчо дольче — пудинга из свиной крови. Даже в оригинальный батончик, сделанный по ГОСТу, входила сухая кровь, перемолотая в порошок.В составе современных гематогенов обычно фигурирует пищевой чёрный альбумин. Это высушенная кровь, в которой нет плазмы, но остались клетки и белки. В красных кровяных клетках гемоглобин связан с железом, поэтому чёрный альбумин считается источником этого элемента. В зависимости от марки, количество железа варьируется от 1 до 90 мг на 100 г.Но почти на 80% гематоген состоит из сахаров в виде сгущённого молока или патоки. Для улучшения вкуса делают батончики с орехами, сухофруктами и шоколадом. Но чем больше добавок, тем меньше в них пользы.Зачем есть гематогенВ теории — чтобы предотвратить железодефицитную анемию, при которой кружится голова, появляется бледность, усталость, выпадают волосы, ломаются ногти. Как мы уже писали, в гематогене довольно много железа: до 90 мг на 100 г. Так что он может быть дополнительным источников микроэлемента. Ведь в день его нужно:На практике же дела обстоят иначе. Во?первых, некоторые производители вообще не указывают содержание железа, так что гематоген у них скорее конфеты, чем биологически активная добавка.Во?вторых, организм и так получает железо из пищи. Например, его много в таких продуктах:красное мясо;морепродукты;бобы;тёмно?зелёные листовые овощи, такие как шпинат;сухофрукты, такие как изюм и курага;крупы, хлеб и макаронные изделия, дополнительно обогащённые железом.Да, железо из мяса — а значит, и из гематогена — усваивается куда лучше, чем из других продуктов. И всё же без гематогена можно обойтись, ведь сейчас питание стало более разнообразным, чем в прошлом веке, особенно после войны. К тому же появились и другие способы защиты от дефицита железа, например специальные легкоусвояемые добавки железа. Поэтому сейчас гематогена нет в клинических рекомендациях по профилактике анемии.Впрочем, если гематоген и не самый действенный способ поддержать кроветворение, то, скорее всего, самый вкусный.Сколько гематогена можно естьКлинических рекомендаций на этот счёт нет. В советском «Товарном словаре», где описывались все товары народного потребления, взрослым рекомендовали ежедневно съедать 30–50 г гематогена, а детям — 15–25 г.Но лучше следовать рекомендациям производителей и помнить, что гематоген очень сладкий, а потому вряд ли стоит есть его каждый день. Как мы уже писали, в нём около 80% углеводов в виде сгущёнки или патоки. А значит, даже в 50?граммовом батончике сахара больше суточной нормы (взрослым можно не более 30 г, детям от 7 до 10 лет — не более 24 г, а от 4 до 6 лет — не более 19 г).А если вы фанат гематогена, ограничьтесь одной плиткой в день и выбирайте те виды, где много альбумина или железа или альбумин в составе находится ближе к началу.