Как убрать зубной камень в домашних условиях и когда без помощи стоматолога не обойтись

Чистка зубов от налета и зубного камня в кабинете стоматолога — безопасный и эффективный метод. Однако многие люди, пытаясь сэкономить время и деньги, ищут способы избавиться от отложений дома подручными средствами.Даже если ваши зубы визуально кажутся чистыми и белыми, это не значит, что зубного камня нет. Отложения бывают наддесневыми, желто-коричневого цвета, твердыми и неэстетичными. Но есть и поддесневые отложения, как раз они не видны снаружи, обнаружить их может врач во время осмотра, используя специальные инструменты.Безопаснее и быстрее всего можно удалить зубной камень во время профессиональной гигиены у стоматолога. Это целый комплекс процедур, при которых последовательно используют ультразвук, пескоструйную методику Air Flow, чистку зубов при помощи щеток и профессиональных паст на высоких оборотах, а завершат ее насыщением эмали минералами. Только так можно добиться идеального результата. Дома при всем желании вы этого не сделаете, но кое-что врачи всё-таки советуют. Об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом-стоматологом Юлией Лапушкиной.врач-стоматолог, консультант по здоровому питаниюКак появляется зубной каменьЭто не те камни, что щедро разбросаны на морском побережье. Зубной камень образуется из зубного налета, который вы не удалили при чистке зубов. Обычно он скапливается между зубами, на внутренней поверхности и у краев десен. Изначально это мягкие и липкие массы, которые образуют пленку. Мягкий зубной камень — это слюна, бактерии, мелкие кусочки пищи и продукты жизнедеятельности микробов. Такие отложения устраняются при чистке зубов. Добиться лучших результатов можно, если дополнительно использовать зубную нить, ершик для межзубных промежутков и ирригатор.Если вы не дочистили налет или просто пренебрегли гигиеной, налет остается на зубах длительно, его пропитывает кальциевая соль, присутствующая в слюне, образуются твердые массы. Это и есть зубной камень. Постепенно он разрастается, впитывает красители и в целом может изменить цвет зубов.К сожалению, даже при самых высоких гигиенических навыках, ни одна зубная щетка и паста не может обеспечить 100% удаления зубного налета. Поэтому камень образуется у всех, но у кого-то быстрее, у кого-то медленнее.Можно ли счистить зубной камень в домашних условияхНет, увы. Оттереть его от зубов щеткой или другими домашними подручными методами практически нереально. Пропитка кальцием начинается примерно через 16-20 часов с момента, как налет налип на зубы, а полностью камень формируется к концу второй недели.Кстати, отложение камней типично не только для своих зубов, но и искусственных коронок, протезов или пломб. Если камень уже образовался, он настолько плотно припаян к зубам над десной и под ней, что самостоятельно, без профессиональных инструментов и приборов, его не убрать. И делать этого не стоит, можно нанести вред своим зубам, повредить десны, из-за чего возможны осложнения.Зубной камень: вред здоровьюМногие сейчас могли подумать — ну камень и камень, если не видно, может, и не надо тратить деньги на поход к стоматологу? Это неверное мнение. Зубной камень — отличная среда обитания для бактерий, здесь есть питание (частички пищи), отсутствует кислород и доступ света.Бактерии выделяют кислоты, которые буквально разъедают зубную эмаль. Токсины бактерий раздражают десны, что приводит к воспалению. Отсюда и возникают кариес и гингивит.Кариес, если его вовремя не лечить, грозит разрушением зубов. Гингивит же — причина неприятного запаха изо рта, который трудно маскировать. А при отсутствии лечения и устранения причинного фактора развивается пародонтит. Это серьезное, хроническое воспаление десен, сопровождающееся рассасыванием костной ткани, подвижностью зубов, вплоть до их полной потери. Вылечить пародонтит невозможно.Плюс ко всему зубной камень — постоянный источник патогенных бактерий, инфекция может распространяться по организму, вызывая болезни почек, предстательной железы (вплоть до эректильной дисфункции) и др. Поэтому зубной камень нужно регулярно убирать, посещая врача-стоматолога.Почему нельзя использовать народные средства против зубного камняВ Сети, а также из уст в уста передается множество рецептов домашнего удаления налета, которые якобы помогут избавиться от зубного камня.Часто советуют воспользоваться пищевой содой. Советуют нанести кашицу из нее на зубной камень, подождать и после удалить механическим способом. Эффективность этого метода нулевая. Максимум, на что способна сода, — несколько осветлить камень, но не убрать его. А рекомендация по механическому удалению камня пугает и может закончиться серьезным повреждением самих зубов и десен.Соль также относят к пищевым продуктам. А для удаления камня ее используют как абразив. Обычно рекомендуют использовать крупную соль, чтобы она лучше соскабливала налет. Такие манипуляции бесполезны в плане удаления налета и крайне опасны в плане здоровья зубов и десен.Цитрусы и ягоды — популярное средство в «домашней стоматологии». Как сообщается, с их помощью можно даже отбелить зубы на несколько тонов, а всё благодаря фруктовым кислотам. Кислоты на камень никак не влияют, разве что помогут сделать зубы чуть-чуть светлее, а вот повреждения десен и эмали гарантированы. Особенно при частом повторении домашних процедур.Самый опасный способ удаления зубного налетаПерекись водорода — не менее популярный продукт, который используется и стоматологами. Существуют рекомендации использовать высококонцентрированную перекись против зубных камней. Логика понятна — она входит в состав многих профессиональных средств стоматологов. Чем грозят такие эксперименты в домашних условиях?Во-первых, перекись водорода входит в состав средств отбеливания, но всегда дополнена минерализационными комплексами и другими активными компонентами. Во-вторых, даже в профессиональных средствах перекись не имеет никакого отношения к удалению зубного камня. А вот необдуманное использование может закончиться:повреждением эмали, вплоть до эрозии (при часто повторяющихся процедурах);повышенной чувствительностью зубов;ожогом десен, так как при нанесении гелей у стоматолога десны надежно изолируют специальным составом.Что делает врач для удаления зубного камняПоскольку камень плотно прикреплен к зубам и частично скрыт деснами в карманах, удалить его можно только профессиональными инструментами. Врач может сделать это при помощи ультразвука и аппарата, подающего абразивную смесь воды с содой. Все эти методы не повреждают зубы, позволяют удалить все камни как на видимой части зубов, так и под десной.После того как процедура завершена, врач дополнительно шлифует зубы до блеска. Это дает возможность добиться гладкости, из-за чего в последующем налет прилипает не так активно. После процедуры чистки используют еще и реминерализующие гели с фтором или кальцийсодержащими минеральными комплексами. Это нужно для укрепления эмали и уменьшения чувствительности зубов.Затем врач обязательно дает рекомендации по последующему уходу за зубами.