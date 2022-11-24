Запах изо рта? Галитоз может сигнализировать о диабете и других заболеваниях

Галитоз, также известный как неприятный запах изо рта, также может быть признаком заболевания десен и кариеса.Диабет — это пожизненное и изменяющее жизнь заболевание. Это приводит к тому, что уровень сахара в крови становится слишком высоким. И это может иметь неожиданные последствия. Одним из симптомов диабета является галитоз или неприятный запах изо рта.Это связано с тем, что высокий уровень сахара в крови, в свою очередь, повышает уровень глюкозы в слюне. Бактерии питаются глюкозой, вызывая накопление зубного налета на зубах, что может привести к кариесу и заболеванию десен.Диабет также может привести к «необычному» или сладкому запаху изо рта.«Такие заболевания, как диабет, могут вызывать необычный запах. Когда у человека диабет, его организм либо не вырабатывает достаточного количества инсулина, либо не может эффективно использовать инсулин. Обычно инсулин расщепляет глюкозу для получения энергии. Если организм не может получать энергию из глюкозы, он начинает сжигать жир в качестве топлива вместо производства кетонов. По мере накопления кетонов они повышают кислотность крови, что может быть токсичным и вызывать запах ацетона при дыхании», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева .Другие причины неприятного запаха изо ртаПлохая гигиена полости рта является частой причиной неприятного запаха изо рта. Поскольку в течение дня мы потребляем различную пищу и напитки, они часто застревают между нашими зубами и застревают в складках языка и других областях рта.Если это скопление не удалять ежедневно, бактерии во рту помогают ему размножаться, что приводит к неприятному запаху изо рта, а также может привести к повышенному риску заболеваний десен и кариеса.Обезвоживание, прием различных лекарств, пропуск приема пищи, употребление кофе, курение, храп и алкоголь могут повлиять на выделение слюны и вызвать неприятный запах изо рта.Как уменьшить неприятный запах изо ртаСоблюдение правил гигиены полости рта может свести к минимуму неприятный запах изо рта. Постоянная чистка два раза в день, чистка промежутков между зубами и использование очистителя/скребка для языка могут помочь, наряду с регулярными посещениями стоматолога.