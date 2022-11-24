Когда пора бить тревогу, если вы подозреваете, что спиртного слишком много в вашей жизни? Помогут советы ученых Университета Лестера — точнее, честные ответы всего на два вопроса.Не у всех, кто время от времени выпивает алкоголь сверх меры, есть проблемы с зависимостью. Но как распознать тревожные звоночки, особенно если ваши отношения со спиртным беспокоят даже коллег и близких? На самом деле, диагностировать алкогольную зависимость в домашних условиях не так-то просто. Ученые предложили начать с простого теста.Эти два вопроса выявляют алкогольную зависимостьБританские ученые из Университета Лестера провели метаисследование, изучив 17 тематических работ на эту тему, и вывели простой метод выявления алкогольной зависимости — его точность составляет 87%.Эксперты определили всего 2 вопроса, честных ответов на которые должно быть достаточно, чтобы предположить алкогольную зависимость. Этот метод может значительно облегчить работу врачей общей практики, считают исследователи.Вопросы можно задать пациенту во время беседы, даже не вызывая его подозрений — к слову, в этом случае можно получить спонтанный, и поэтому более правдивый ответ.Как часто вы выпиваете шесть или более порций алкоголя за один раз?Вы когда-нибудь выпивали первым делом с утра, чтобы снять стресс или улучшить самочувствие?Если на первый вопрос пациент ответит «часто» или даже «регулярно», это указывает на его проблемные отношения с алкоголем.Ответ «да» на второй вопрос также представляет собой четкое указание — в сочетании эти два вопроса дают 87 процентов вероятности, что человек страдает от алкогольной зависимости, пишет издание Focus.Британская исследовательская группа советует тем, кто попал в группу риска, отвечая положительно на эти два вопроса, пройти CAGE-тест на алкоголизм из 4 вопросов или опросник AUDIT.С их помощью алкогольную зависимость можно верно диагностировать с вероятностью более 90 процентов.Тест на алкоголизм от ВодовозоваТоксиколог Алексей Водовозов в интервью назвал еще один простой способ понять, алкоголик человек или нет. По его словам, если в вашем домашнем баре есть бутылка со спиртным, которая стоит больше полугода, то, скорее всего, вы в полном порядке. Зависимый человек вряд ли сможет так долго не прикоснуться к алкоголю.