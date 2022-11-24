Офтальмолог назвала опасные симптомы заболеваний глаз

Офтальмолог Татьяна Фадейкина назвала симптомы болезней глаз, которые сигнализируют о необходимости незамедлительного обращения к специалисту. На первом месте сухость и покраснение глаз.«Причиной этого может стать излишняя нагрузка за компьютером, что в дальнейшем может спровоцировать синдром сухого глаза или ухудшение зрения», - рассказал врач.Симптомами глаукомы, катаракты является пелена в глазах. У людей старше 40 лет симптом может проявиться из-за поражения внутренней оболочки глаза.При воспалительном процессе проявляется светобоязнь. Стоит сразу обратиться к офтальмологу.Выявить отслойку сетчатки можно по появлению не пропадающих пятен. Однако, если пятна возникают при резких движениях и спустя время исчезают, то это является нормой.