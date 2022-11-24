Как повысить давление

Все мы привыкли бояться резкого повышения артериального давления — предвестника гипертонических кризов и инсультов. Однако артериальное давление может быть и пониженным, и такое состояние тоже является причиной многих проблем. Гипотония возникает, когда давление опускается ниже 90/60. Для борьбы с гипотонией существует множество средств: это и здоровый образ жизни, и правильное питание, и прием необходимых медикаментов. «Лента.ру» узнала у экспертов, чем опасно пониженное давление и как с ним справиться.Наша вегетативная нервная система контролирует функции организма — потоотделение, пищеварение, сердечные сокращения. Также она отслеживает расширение и сужение кровеносных сосудов. Если в ее работе происходят сбои, кровеносные сосуды остаются слишком широкими, что становится причиной низкого кровяного давления.Именно вегетативные расстройства чаще всего вызывают так называемую ортостатическую гипотензию — снижение артериального давления, когда лежавший человек резко встает. Из-за недостаточного притока крови к головному мозгу начинается головокружение, темнеет в глазах, может даже случиться обморок.Какое кровяное давление является нормальным?Нормой принято считать давление, составляющее 120/80 мм ртутного столба, однако возможны индивидуальные особенности, зависящие от веса, возраста, питания, переутомления и других факторов. Пониженным считается давление ниже 90/60 мм ртутного столба, повышенным — превышающее 140/90 мм ртутного столба.Помимо прочего, на артериальное давление влияют и возраст, и время суток, и физическая активность человека в данный момент, и его психологическое состояние. Например, у пожилых людей давление в целом обычно выше, чем у молодых, повышается оно и при стрессе, а вот после еды кровь участвует в переваривании пищи, поэтому артериальное давление, наоборот, становится ниже. Следует учитывать и наследственную предрасположенность — тенденция к пониженному давлению может передаваться генетически. Однако одним из главных факторов является питание, — Александр Тулянкин, кардиологПри гипотонии (низком артериальном давлении) наблюдаются следующие симптомы:головокружение;тошнота;слабость, усталость;снижение концентрации;потемнение в глазах.Если подобные симптомы появляются после еды, то речь идет о так называемой постпрандиальной гипотензии, более характерной для пожилых людей. Дело в том, что после обеда или ужина пищеварительная система нуждается в большом количестве крови для переваривания поступившей пищи. Другие же люди испытывают симптомы гипотонии после длительного нахождения в стоячем положении — такое, наоборот, чаще всего касается детей и подростков.Есть два главных вида артериальной гипотонии — физиологическая и патологическая. В первом случае человек чувствует себя нормально, поскольку сниженные показатели соответствуют его физиологической норме. Если же низкое давление является признаком заболевания, пациент испытывает вышеперечисленные симптомы, которые снижают качество жизни и требуют воздействия на первоначальную причину.По словам кардиолога, вторичная (симптоматическая) гипотония часто развивается вследствие следующих причин:сахарный диабет;болезнь Паркинсона;вегетососудистая дистония;травмы и заболевания спинного мозга;патологии надпочечников;инфекционные заболевания;аллергические реакции;острая или хроническая кровопотеря;голодание;беременность на ранних стадиях;длительный постельный режим;обезвоживание в результате рвоты и диареи.Как продукты влияют на кровяное давление?Питание оказывает влияние практически на все показатели здоровья, и артериальное давление — не исключение. Здоровый сбалансированный рацион является одним из главных условий благополучия сердечно-сосудистой системы и нормальных показателей крови, а это напрямую связано со значениями артериального давления.Если говорить о гипотонии, то некоторые продукты питания способны увеличить тонус стенок сосудов и объем перекачиваемой крови и, как следствие, повысить давление. Это в первую очередь соль, а также приправы, содержащие натрий: они задерживают жидкость в организме, увеличивая объем перекачиваемой крови. Однако слишком много поваренной соли не следует употреблять даже гипотоникам.Кофе, какао, крепкий черный или зеленый чай тонизируют, увеличивают частоту сердцебиения, также как и выпечка, мясо, молочные продукты высокой жирности — калорийное питание повышает содержание сахара в крови и, как следствие, давление.При дефиците продуктов, содержащих витамины E, C, группы B может развиться анемия, которая приводит к гипотонии. Поэтому гипотоникам показаны цитрусовые, петрушка, яйца, оливковое масло, авокадо, орехи, — Ольга Фадеева, врач-диетологПо словам Фадеевой, если необходимо быстро поднять давление, можно выпить кофе, крепкий черный чай, съесть ломтик горького шоколада или что-нибудь соленое — например, огурец или кусочек селедки. Однако при этом важно соблюдать умеренность. В больших количествах и соленья, и кофе, и жирные продукты, и сладости вредны для сердечно-сосудистой системы.В рацион гипотоника (как, впрочем, и гипертоника) должны входить:свежие овощи и фрукты;орехи;цельнозерновой хлеб;крупы;молочные и кисломолочнопродукты;нежирное мясо, птица и рыба;отваренные и запеченые овощи.Диетолог советует есть часто, но небольшими порциями, пить достаточное количество воды, особенно в жару и при физических нагрузках, не злоупотреблять алкоголем, который вызывает обезвоживание организма.Лечение артериальной гипотонииСледует иметь в виду, что при резком снижении давления происходит существенное ослабление тонуса сосудов и сердечной деятельности, вследствие чего уменьшается кровоснабжение головного мозга. А это чревато обмороками, которые, в свою очередь, могут стать причиной травм.При резком падении давления в первую очередь следует лечь таким образом, чтобы ноги оказались приподняты — это обеспечит приток крови к мозгу и сердцу. Также необходим свежий воздух — откройте окно, расстегните одежду. Выпейте горячего сладкого чая или кофе, съешьте что-то соленое. Если есть препараты от гипотонии, примите их, — Александр Тулянкин кардиолог.В целом же артериальная гипотония менее опасна, чем гипертоническая болезнь, и обычно можно обойтись без лекарственных препаратов. Если медикаментозное лечение все-таки требуется, оно обычно включает средства для увеличения объема крови или сужения артерий, за счет которых кровяное давление повышается. На первых порах тонус сосудов способны поднять настойки женьшеня, лимонника, элеутерококка — их добавляют по несколько капель в чай.Также кардиологи рекомендуют ванны с травами, природными минеральными водами, массаж, физкультуру.Из лекарственных средств применяются следующие:цитрамон, парацетамол, кофеин — оказывают психостимулирующее, нестероидное противовоспалительное воздействие;артериол — снижает концентрацию холестерина крови, содержит рыбий жир, комплекс витаминов и минералов;корень аралии — стимулятор ЦНС, снижает сахар крови, обладает общетонизирующими свойствами;глицин — улучшает мозговое кровообращение, стимулирует приток кислорода к головному мозгу.О роли физкультуры и спортаГипотоникам как никому другому показан активный образ жизни. Малая подвижность, сидячая жизнь изначально замедляют кровоток, и сами по себе способствуют развитию гипотензии. Поэтому умеренные физические нагрузки можно считать необходимостью, практически лекарством для людей с пониженным кровяным артериальным давлением. Помогают прогулки на свежем воздухе, но еще лучше — спорт.Выбор подходящих видов спорта довольно широк. Можно заниматься плаванием, аэробикой, легкой атлетикой, велоспортом, верховой ездой. Однако важно не переусердствовать — надо понимать, что ваша задача не ставить рекорды, что вы занимаетесь не спортом высоких достижений, а общим оздоровлением организма. В случае усталости и ухудшения самочувствия тренировку следует прекратить.От некоторых видов спорта гипотоникам лучше держаться подальше. Это в первую очередь тяжелая атлетика и вообще любые спортивные тренировки, связанные с силовыми нагрузками и поднятием тяжестей.Когда нет времени или возможностей для занятий спортом, их вполне способна заменить обычная физзарядка, включающая такие упражнения, как «велосипед», подъем прямых ног до прямого угла в тазобедренном суставе, «ножницы», подтягивание коленей к груди, приседания и т.п.Утренняя гимнастика очень важна для гипотоников, поскольку пробуждение после сна для них подчас становится большой проблемой. Для плавного перехода к повседневной активности рекомендуется использовать следующий порядок действий: сначала, не вскакивая с постели по звонку будильника, полежать спокойно несколько минут, плавно потянуться, сделать пять-шесть глубоких вдохов-выдохов. Потом несколько раз сжать и разжать кисти рук в кулаки, потереть переносицу, пошевелить руками и ногами, с силой вытягивая их и напрягая мышцы.Также можно сделать несколько лежачих упражнений: поднимите поочередно ноги, нарисуйте каждой из них воображаемый круг на потолке. Потом сядьте в кровати, разомните шею при помощи наклонов головы назад, вперед и в стороны. Эта небольшая «ленивая» гимнастика отнюдь не заменяет полноценную утреннюю, но тем не менее тоже дает ощутимый эффект.