Признаки нехватки серы в организме

МСМ – это биологически активная добавка метилсульфонилметан или иными словами природная сера, горьковатая на вкус и легкорастворимая в воде, безопасная и нетоксичная. В организме человека сера содержится преимущественно в суставах, ногтях и кожном покрове, она участвует в процессе создания новых клеток. Чем грозит дефицит серы и почему важно принимать добавку метилсульфонилметан?Если организм не будет обеспечен серой в достаточном количестве, то начнет производить слабые клетки, что спровоцирует проблемы со здоровьем.МСМ – наиболее богатый источник серыНа нехватку серы указывают следующие симптомы:ломкость ногтей и волос;высыпания на коже;частые воспалительные процессы;нарушение работы ЖКТ;легочная дисфункция;ослабленный иммунитет;депрессии;проблемы с памятью.В чем польза добавки МСМ?Данная добавка назначается при различных заболеваниях.1. АртритеВ хрящевой ткани концентрация серы составляет всего 1/3 часть от нормы. Поэтому правильно рассчитанная дозировка препарата позволяет:избавиться от кальциевых отложений;снизить опухлость тканей;избавиться от боли, спровоцированной воспалительным процессом;улучшить подвижность суставов.МСМ – это настоящее спасение для тех, кто страдает остеоартритом, ревматоидным артритом, красной волчанкой и другими заболеваниями, для лечения которых иногда назначают гормональные препараты, имеющие серьезные побочные действия.2. Бронхиальной астмеДобавка подавляет реакции, которые возникают на слизистых оболочках легких и бронхов, а также усиливает выработку слизи, защищающей дыхательные пути от вредоносных микроорганизмов.3. АллергииМетилсульфонилметан уничтожает свободные радикалы и способствует детоксикации организма. Кроме того, этот БАД блокирует развитие скрытой аллергии на те или иные продукты питания.4. ВоспаленияБлагодаря действию серы увеличивается проницаемость клеточных мембран, поэтому через стенки клеток лучше выводятся токсины, что уменьшает воспаление и снимает боль. Прием метилсульфонилметана особенно полезен людям, имеющим проблемы с позвоночником и страдающим частыми мышечными спазмами.5. Синусите (остром либо хроническом)При расширении сосудов в носу происходит отек слизистой, что затрудняет носовое дыхание. Прием МСМ укрепит слизистую, уменьшит воспаление и устранит заложенность носа.6. Кожных проблемахСера участвует в процессе выработки кератина и коллагена, также она ускоряет процесс заживления ран. Если организму не хватает серы, это вызывает образование грубой рубцовой ткани. Серная добавка помогает при:дерматите;грибковой инфекции;экземе;псориазе;себореи.7. Болезнях десенОсновным заболеванием, при котором воспаляются десна и поддерживающие зубы структуры, является пародонтоз. Провоцируют этот недуг бактерии, находящиеся в зубном налете. Добавкой МСМ можно полоскать ротовую полость, чтобы укрепить десна и избавиться от неприятного запаха изо рта.8. Заболеваниях ЖКТДобавка улучшает процесс пищеварения и благодаря своим противовоспалительным свойствам позволяет решить ряд проблем, таких как:повышенная кислотность;запор;дивертикулит;колит (язвенный или хронический).9. ХрапеСерная добавка – эффективное средство против храпа. Также МСМ помогает при бессоннице, депрессии и стрессах.10. Сахарном диабете (первого и второго типа)Сера необходима для выработки инсулина и прочих гормонов, участвующих в углеводном обмене. Кроме того, МСМ нормализует уровень сахара в крови за счет повышения проницаемости клеточных мембран.11. ОнкологииБелые кровяные тельца, находящиеся в организме, отвечают за своевременное уничтожение потенциально раковых клеток. Но постоянное употребление токсичных веществ (низкокачественных продуктов, лекарственных препаратов, алкогольных напитков) снижает иммунитет. Прием серной добавки, а также правильное питание укрепит иммунную систему. Кроме того, согласно проведенным учеными исследованиям, МСМ уменьшает риск развития рака кишечника и молочной железы благодаря своим антиканцерогенным свойствам.ДозировкаМСМ считается безопасным средством, даже более безопасным, чем обычная соль. Поэтому чем больше принимать метилсульфонилметан, тем лучших результатов удастся достичь. В период чистки организма также важно потреблять большое количество воды.Некоторые утверждают, что после приема МСМ чувствуют прилив сил, поэтому добавку не рекомендуется употреблять после 18.00. Усвоение серы происходит лучше, если принимать ее вместе с витаминами C и B.Детоксикация может сопровождаться усталостью либо головной болью. При любом дискомфорте рекомендуется пить больше воды и не переживать, поскольку такие симптомы являются естественной частью процесса выздоровления. В профилактических целях добавку рекомендуется употреблять каждый день по 2 грамма.