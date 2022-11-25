8 советов стоматологов тем, кто хочет встречаться с ними как можно реже

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Посещать стоматолога стоит дважды в год – и это важно не только для здоровья ваших зубов, но и для контроля общего состояния организма, так как некоторые серьезные болезни именно зубной врач может заметить первым.Но вот для того, чтобы визиты к дантисту ограничивались только осмотром, а ваши зубы оставались здоровыми и крепкими до самой старости, стоит прислушаться к некоторым несложным рекомендациям.Выбирайте зубную пасту, содержащую фторКогда вы едите продукты, содержащие сахар, его молекулы соединяются с бактериями и образуют опасную кислоту, разрушающую зубу и воспаляющие мягкие ткани. Остановить этот процесс может фтор – и потому стоматологи советуют отдавать предпочтение зубным пастам, содержащим этот элемент.Перейдите на электрическую зубную щёткуЧтобы защитить свои зубы от образования опасного налета, недостаточно просто чистить их дважды в день – важно делать это правильно. И, к сожалению, когда мы чистим зубы обыкновенной зубной щеткой, мы намного чаще допускаем ошибки, которые сводят весь эффект от чистки зубов на нет. Поэтому стоматологи советуют перейти на электрические зубные щетки: они помогают контролировать угол наклона, скорость и силу нажима и тем самым не только удаляют налет, но и помогают защитить десны от повреждений.Изучайте побочные эффекты лекарств, которые принимаетеМногие лекарства в качестве побочного эффекта вызывают сухость во рту, которая в свою очередь может повысить риск развития кариеса из-за недостатка слюны, которая помогает смывать вредный налет. Внимательно изучайте список возможных побочных эффектов ваших лекарств, и если какие-либо из них вызывают сухость во рту, больше пейте во время прохождения курса лечения.Ешьте меньше сладкогоБанально, но факт: чем меньше сладкого вы едите, тем в большей безопасности ваши зубы. Помните, что после каждого употребления сладостей ваши зубы в течение 20 минут находятся в повышенной опасности. Стоит ли вредить им лишний раз?Ежедневно пользуйтесь зубной нитьюПриучите себя регулярно использовать зубную нить – пусть это будет такой же обязательный ритуал, как чистка зубов. Зубная нить помогает не только избавиться от частиц пищи, застрявших в труднодоступных местах рта, но и очистить зубной налет, скопившийся между зубами.Ешьте больше продуктов, содержащих кальцийЧем старше мы становимся, тем больше кальция требуется нашему организму и тем быстрее он из него «вымывается». Ешьте больше молочных продуктов, зеленых овощей, рыбы и орехов.Пользуйтесь жидкостью для полоскания ртаВыходя из дома, положите в сумку флакон ополаскивателя для рта и пользуйтесь им после еду и особенно после напитков, содержащих алкоголь или сахар. Такие ополаскиватели очень эффективны в удалении зубного налета, который образуется всякий раз после еды и разрушает наши зубы.Ешьте больше клетчаткиИсследования показывают, что мы регулярно не получаем достаточно клетчатки, а между тем она буквально жизненно важно для нашего организма. Клетчатка помогает поддерживать здоровье сердца, регулирует пищеварение и даже помогает предотвращать кариес. Так что старайтесь как можно чаще есть сухофрукты, свежие фрукты и овощи, а также орехи и бобовые.