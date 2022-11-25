Врач-диетолог рассказал, в каком случае полезны вино и пиво
Специалист сообщил о полезном эффекте пива и вина в том случае, когда организм человека восстанавливается после интенсивных физических нагрузок (например, после тяжелой спортивной тренировки).
«Пиво и вино полезны после тяжелых тренировок, эти напитки помогают организму быстрее восстановиться», - отметил Алиев.
Также, добавил медик, пиво способствует защите органов дыхания от возбудителей инфекций. Что касается вина, его прием понижает уровень гормона стресса.В то же время Алиев подчеркнул: все сказанное относится к безалкогольным версиям напитков. Присутствие этилового спирта в них нивелирует ту пользу, которую они могут приносить здоровью. Токсины, выделяемые при его расщеплении, поражают нервную ткань, разрушительно воздействуют на печень, мозг и сердце.
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