Врач-диетолог рассказал, в каком случае полезны вино и пиво

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По словам диетолога Руслана Алиева, в определенных обстоятельствах вино и пиво могут приносить пользу организму, однако напитки должны быть безалкогольными.Специалист сообщил о полезном эффекте пива и вина в том случае, когда организм человека восстанавливается после интенсивных физических нагрузок (например, после тяжелой спортивной тренировки).«Пиво и вино полезны после тяжелых тренировок, эти напитки помогают организму быстрее восстановиться», - отметил Алиев.Также, добавил медик, пиво способствует защите органов дыхания от возбудителей инфекций. Что касается вина, его прием понижает уровень гормона стресса.В то же время Алиев подчеркнул: все сказанное относится к безалкогольным версиям напитков. Присутствие этилового спирта в них нивелирует ту пользу, которую они могут приносить здоровью. Токсины, выделяемые при его расщеплении, поражают нервную ткань, разрушительно воздействуют на печень, мозг и сердце.