Стирать и не думать: три опасные болезни, которыми может наградить вас постельное белье

От чистоты простыни, наволочки и пододеяльника довольно сильно зависит состояние нашего здоровья. И если частенько лениться вовремя менять белье, то можно заработать серьезные проблемы.Кровать — это то место, в которой мы проводим треть своей жизни. Некоторые — больше, потому что едят, смотрят сериалы и даже работают, не вставая с постели. Но мало кто задумывается, что кровать должна быть не только комфортной, но и безопасной для нашего здоровья.И одно из главных правил — это вовремя менять постельное белье. В принципе, вполне достаточно перезастилать кровать свежими простынями каждые две недели, а само постельное белье стирать при температуре 40-60 градусов с применением порошка.И лениться менять постельное белье точно не стоит. Дело в том, что каждую ночь во время сна организм выделяет жидкости, кожное сало, а также на белье остаются тысячи мертвых клеток кожи.Плюс ко всему, мы делим нашу кровать примерно с миллионом пылевых клещей. Они живут в матрасе, подушках и одеяле, выделяют фекалии и другие не самые приятные жидкости из своего организма. Именно постельное белье служит преградой, своеобразным щитом, которым может защитить нас от них.Если же вы ждете явных загрязнений на белье, то это может привести к развитию:пневмонии;гонореи;аппендицита.- В первую очередь клещи могут заставить вас страдать от аллергических реакций. Человек начинает кашлять, чихать, у него появляется насморк и сыпь на коже, — говорит дерматолог Кливлендской клиники Алок Виа.А теперь представьте, что вся эта смесь из клещей, вашего кожного сала, мертвых клеток накапливается. Неудивительно, что это может спровоцировать болезни посерьезнее, например пневмонию.- Когда вы оставляете омертвевшие клетки кожи на ваших простынях, то эти бактерии могут процветать. Если они снова попадут на кожу, это может привести к фолликулиту, — добавил дерматолог.Если же бактерии попадут в пищеварительный тракт, то это может спровоцировать приступ аппендицита.Что касается гонореи, то бывает гонорея глаз (если бактерии попадают в глаза с грязной поверхности и вызывают гнойное воспаление конъюнктивы, которое может привести к слепоте). Также есть диссеминированная гонорея. В редких случаях бактерии проникают в кровь и распространяются по организму. Это вызывает тяжелое заболевание (сепсис) с приступами лихорадки, болями в суставах и изменениями на коже.Кому надо менять постельное белье чащеЕсли вы спите голышом, без пижамы;если у вас жирная кожа, есть перхоть, ночью вы сильно потеете;если у вас есть кожные заболевания;если в кровати вы проводите весь день (работаете, едите, смотрите телевизор);если у вас есть кошка или собака, которые имеют доступ к вашей кровати;аллергикам в период цветения растений. Весной и летом на постели могут оседать аллергены.