Флавоноиды «защищают» вас от инсульта и сердечного приступа – кардиолог

Черный чай может быть особенно хорошим выбором для диеты, так как он содержит много флавоноидов.Есть несколько признаков того, что вы подвержены риску сердечного приступа или инсульта. Одним из признаков является высокий уровень «плохого» холестерина в крови. Но другой — высокий уровень кальция в кровеносных сосудах."Новое исследование показало, что продукты и напитки с «высоким содержанием флавоноидов», включая черный чай, зеленый чай, апельсины, красное вино, яблоки, ягоды и многое другое, могут обеспечить защиту от накопления кальция", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Сердечные приступы и инсульты обычно вызываются жировыми отложениями в стенках артерий, которые блокируют кровоток через них. При инсульте блокируются артерии, питающие мозг кислородом. Это приводит к гибели целых областей мозга. А при сердечном приступе блокируются артерии, питающие сердце.«Вы, наверное, слышали о термине «затвердение артерий» — это то же самое, что и кальцификация. Кальций образует твердые кристаллы в стенках кровеносных сосудов».Выяснилось, что люди, которые потребляли больше флавоноидов или двух типов специфических флавоноидов, на 36-39 процентов реже имели обширное накопление кальция в самой крупной артерии в организме, известной как брюшная аорта.