Ученые из Академии Оксфорда нашли витамин, который поможет избавиться от бессонницы надолго
По статистике, каждый третий человек на Земле периодически страдает от проблем со сном. Чаще всего это пожилые люди — сказываются возрастные изменения и различные хронические заболевания. Но от бессонницы также не застрахованы мужчины, женщины и даже дети. Самая частая причина — это сильный стресс или слишком насыщенный день. Не стоит исключать и сбитый режим, неправильное питание и проблемы со здоровьем.
Многим известно, что от бессонницы может спасти мелатонин. Его так и называют — «гормон сна». Его максимальный уровень в организме достигается в период с полуночи до 5 утра с пиком в 2 часа ночи. Самое большое количество этого гормона в крови у детей, поэтому младенцы так много спят.
Но кроме мелатонина, вам также может помочь и витамин В12, уверены врачи. Дело в том, что он поддерживает нормальный метаболизм вашего тела, что отлично помогает правильно подготовиться ко сну.
— Мы часто забываем, что для здорового сна, нормальной работы кишечника или же красивой кожи нам необходимы витамины. Что касается В12, то он точно стоит в первых рядах, — говорят ученые.
Эксперты из Академии Оксфорда провели исследование: пациентам, которые много лет страдали от нарушений сна, стали дополнительно давать витамин В12. Одна из испытуемых — 15-летняя девочка, которая никак не могла наладить режим сна из-за проблем со здоровьем. Еще один участник — 55-летний мужчина, страдающий синдромом задержки фазы сна. И девочке, и мужчине добавка помогла.
— После введения витамина B12 в суточной дозе режим ритма сна и бодрствования улучшился. Терапевтический эффект длился более полугода, пока длилась терапия, — комментируют ученые случай мужчины.
Важно: витамины может назначать только врач! Если пить их бесконтрольно, то ситуация может не улучшиться, а даже усугубиться.
Где искать витамин В12
Если речь идет не о синтетических витаминах, то можно включить в свой рацион продукты, богатые В12. Чемпионы по содержанию витамина — это морепродукты и субпродукты.
Помимо этого, этим витамином богаты:
мясо (особенно говядина);
рыба (форель, тунец, карп, окунь, сардины);
молоко;
яйца;
сыр;
сметана, натуральный йогурт;
красная икра;
печень;
творог.
Если вы понимаете, что бессонница мучает вас постоянно, то здесь уже надо обратиться к сомнологу — специалист определит точную причину. Можно начать и с терапевта, чтобы доктор назначил вам все необходимые анализы и прописал терапию.
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