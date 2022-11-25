Ученые из Академии Оксфорда нашли витамин, который поможет избавиться от бессонницы надолго

Проблемы со сном чаще всего случаются из-за стресса или сбитого режима дня. Однако помочь справиться с бессонницей могут некоторые добавки — и речь вовсе не про мелатонин.По статистике, каждый третий человек на Земле периодически страдает от проблем со сном. Чаще всего это пожилые люди — сказываются возрастные изменения и различные хронические заболевания. Но от бессонницы также не застрахованы мужчины, женщины и даже дети. Самая частая причина — это сильный стресс или слишком насыщенный день. Не стоит исключать и сбитый режим, неправильное питание и проблемы со здоровьем.Многим известно, что от бессонницы может спасти мелатонин. Его так и называют — «гормон сна». Его максимальный уровень в организме достигается в период с полуночи до 5 утра с пиком в 2 часа ночи. Самое большое количество этого гормона в крови у детей, поэтому младенцы так много спят.Но кроме мелатонина, вам также может помочь и витамин В12, уверены врачи. Дело в том, что он поддерживает нормальный метаболизм вашего тела, что отлично помогает правильно подготовиться ко сну.— Мы часто забываем, что для здорового сна, нормальной работы кишечника или же красивой кожи нам необходимы витамины. Что касается В12, то он точно стоит в первых рядах, — говорят ученые.Эксперты из Академии Оксфорда провели исследование: пациентам, которые много лет страдали от нарушений сна, стали дополнительно давать витамин В12. Одна из испытуемых — 15-летняя девочка, которая никак не могла наладить режим сна из-за проблем со здоровьем. Еще один участник — 55-летний мужчина, страдающий синдромом задержки фазы сна. И девочке, и мужчине добавка помогла.— После введения витамина B12 в суточной дозе режим ритма сна и бодрствования улучшился. Терапевтический эффект длился более полугода, пока длилась терапия, — комментируют ученые случай мужчины.Важно: витамины может назначать только врач! Если пить их бесконтрольно, то ситуация может не улучшиться, а даже усугубиться.Где искать витамин В12Если речь идет не о синтетических витаминах, то можно включить в свой рацион продукты, богатые В12. Чемпионы по содержанию витамина — это морепродукты и субпродукты.Помимо этого, этим витамином богаты:мясо (особенно говядина);рыба (форель, тунец, карп, окунь, сардины);молоко;яйца;сыр;сметана, натуральный йогурт;красная икра;печень;творог.Если вы понимаете, что бессонница мучает вас постоянно, то здесь уже надо обратиться к сомнологу — специалист определит точную причину. Можно начать и с терапевта, чтобы доктор назначил вам все необходимые анализы и прописал терапию.