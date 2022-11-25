Ученые из Академии Оксфорда нашли витамин, который поможет избавиться от бессонницы надолго

Проблемы со сном чаще всего случаются из-за стресса или сбитого режима дня. Однако помочь справиться с бессонницей могут некоторые добавки — и речь вовсе не про мелатонин.

По статистике, каждый третий человек на Земле периодически страдает от проблем со сном. Чаще всего это пожилые люди — сказываются возрастные изменения и различные хронические заболевания. Но от бессонницы также не застрахованы мужчины, женщины и даже дети. Самая частая причина — это сильный стресс или слишком насыщенный день. Не стоит исключать и сбитый режим, неправильное питание и проблемы со здоровьем.

Многим известно, что от бессонницы может спасти мелатонин. Его так и называют — «гормон сна». Его максимальный уровень в организме достигается в период с полуночи до 5 утра с пиком в 2 часа ночи. Самое большое количество этого гормона в крови у детей, поэтому младенцы так много спят.

Но кроме мелатонина, вам также может помочь и витамин В12, уверены врачи. Дело в том, что он поддерживает нормальный метаболизм вашего тела, что отлично помогает правильно подготовиться ко сну.

— Мы часто забываем, что для здорового сна, нормальной работы кишечника или же красивой кожи нам необходимы витамины. Что касается В12, то он точно стоит в первых рядах, — говорят ученые.

Эксперты из Академии Оксфорда провели исследование: пациентам, которые много лет страдали от нарушений сна, стали дополнительно давать витамин В12. Одна из испытуемых — 15-летняя девочка, которая никак не могла наладить режим сна из-за проблем со здоровьем. Еще один участник — 55-летний мужчина, страдающий синдромом задержки фазы сна. И девочке, и мужчине добавка помогла.

— После введения витамина B12 в суточной дозе режим ритма сна и бодрствования улучшился. Терапевтический эффект длился более полугода, пока длилась терапия, — комментируют ученые случай мужчины.

Важно: витамины может назначать только врач! Если пить их бесконтрольно, то ситуация может не улучшиться, а даже усугубиться.
Где искать витамин В12

Если речь идет не о синтетических витаминах, то можно включить в свой рацион продукты, богатые В12. Чемпионы по содержанию витамина — это морепродукты и субпродукты.

Помимо этого, этим витамином богаты:

мясо (особенно говядина);

рыба (форель, тунец, карп, окунь, сардины);

молоко;

яйца;

сыр;

сметана, натуральный йогурт;

красная икра;

печень;

творог.

Если вы понимаете, что бессонница мучает вас постоянно, то здесь уже надо обратиться к сомнологу — специалист определит точную причину. Можно начать и с терапевта, чтобы доктор назначил вам все необходимые анализы и прописал терапию.
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