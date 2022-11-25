Виноград «вытаскивает» холестерин из организма - нутрициолог Строков

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Плоды богаты растворимой клетчаткой, которая может уменьшить всасывание холестерина в кровь.Высокий уровень холестерина подвергает вас риску ряда опасных состояний, таких как сердечные заболевания или инсульт. Это происходит, когда в крови слишком много жирового вещества, известного как холестерин. Со временем это может накапливаться, вызывая блокировки.Во многих случаях высокий уровень холестерина вызван факторами образа жизни, такими как нездоровое питание, недостаточная физическая активность, курение и чрезмерное употребление алкоголя. По этой причине широко признано, что внимательное отношение к тому, что вы едите, может помочь снизить уровень холестерина.То, что мы едим, может напрямую влиять на уровень холестерина. В частности, большинству людей следует искать способы снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности — «плохого» типа, связанного с повышенным риском закупоривания артерий атеросклерозом.«Насыщенные жиры, содержащиеся в наибольшем количестве в мясе, сыре и яйцах, повышают уровень холестерина липопротеинов низкой плотности, поэтому сведение к минимуму потребления продуктов животного происхождения является логичным первым шагом к снижению уровня холестерина. Но мы можем пойти еще дальше, одновременно увеличив потребление продуктов, которые, как известно, активно снижают уровень холестерина липопротеинов низкой плотности», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Один тип продуктов, которые могут сделать это, содержит большое количество растворимой клетчатки.«Результаты исследования показывают, что потребление целых плодов красного винограда оказывает более сильное антиоксидантное и гиполипидемическое действие по сравнению с белым виноградом у взрослых людей с гиперлипидемией».Другие продукты с высоким содержанием растворимой клетчатки включают:Овес, ячмень и другие цельнозерновые продуктыБобыБаклажаныБамияЯблокиКлубникаЦитрусовый фрукт