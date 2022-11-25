Как избавиться от зубной боли: советы стоматолога

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Зубная боль почти всегда настигает нас внезапно. Мы сталкиваемся с ней в отпуске, командировке, поездке, в ситуациях, когда у нас под рукой нет лекарств, да и обратиться к стоматологу невозможно. Наш эксперт кандидат медицинских наук, стоматолог-ортодонт Андрей Жук рассказывает, что можно предпринять, чтобы снять зубную боль, а также объясняет, какие средства могут еще сильнее ухудшить ситуацию.Почему может болеть зуб?Зубная боль может быть вызвана самыми разными причинами. Могут повреждаться, воспаляться и разрушаться как части зуба (эмаль, дентин, зубной нерв), так и ткани, которые его окружают — это костная ткань и ткань десен. Повреждения разные, а итог один — боль, причиняющая сильнейший дискомфорт.Лечение зубной боли зависит от того, что именно ее спровоцировало. Бороться с воспалением десен надо совсем иначе, чем с пульпитом. Точную причину может установить только врач и именно поэтому лучше приложить все усилия для того, чтобы добраться до стоматолога.Как снять зубную больКонечно, быстро обратиться к врачу можно не всегда, а потому важно знать, какие способы подойдут для снятия зубной боли, а какие бессмысленны и даже вредны. Обратите внимание, что методы, о которых пойдет речь ниже, годятся только для временного облегчения страданий. Они лишь снимут боль на определенный срок, но совершенно точно не помогут устранить проблему, не вылечат зуб и не снимут воспаление. Проблема будет прогрессировать день за днем и последствия могут оказаться довольно серьезными, например, челюстно-лицевая операция. Так что поход ко врачу, если вы столкнулись с зубной болью, просто обязателен.ГигиенаЗубная щетка вместе с зубной нитью — самые простые средства, которые скорее всего будут у вас под рукой. Проведите тщательную очистку ротовой полости, убрав все частички пищи с помощью нити и щетки. Боль, если не исчезнет, то скорее всего после такой процедуры станет менее сильной.ОбезболивающееОблегчить страдания помогут анальгетики и противовоспалительные лекарства — их продают в аптеках без рецепта. Выбирайте препараты на основе парацетамола, ибупрофена и ацетилсалициловой кислоты. Обязательно сверьтесь с инструкцией и не превышайте рекомендованную дозировку. Помните, что двойная «порция» таблеток вряд ли подействует быстрее или лучше, а вот спровоцировать симптомы передозировки она может.Народные средстваПорой нет ни возможности обратиться к врачу, ни нужных лекарств с собой. Остается довериться народной медицине, но этот вариант лучше оставить на крайний случай. Это тоже лишь временное решение, которое не способно заменить лечение у стоматолога. Почистьте зубы как следует и хорошенько прополоскайте его водой. Очень хорошо, если есть возможность полоскать растительным отваром — ромашкой, корой дуба, шалфеем. При полоскании делайте «акцент» на тот зуб, где, как вам кажется, находится источник боли.Другой способ уменьшить боль — приложить холодный компресс. Для его изготовления используйте лед или упаковку замороженных продуктов из морозилки. Прикладывать их нужно снаружи к той области, где вы ощущаете боль — часто там появляется отек, известный как «флюс». Предварительно лед надо обязательно завернуть в ткань, а держать этот ледяной компресс можно не дольше 20 минут. Прикладывание чего-то теплого недопустимо, так можно только ухудшить ситуацию. Еще один распространенный способ — прикладывание к поврежденному зубу спиртового тампона. «Опознать» зуб можно по его оттенку — поврежденный зуб обычно темнее всех остальных. Кроме всего вышеперечисленного можно попробовать акупунктурный массаж, для чего надо нажимать на точки в выемке между большим и указательным пальцами. Кому-то это действительно помогает снять боль, для кого-то работает как отвлекающий маневр, просто переключая внимание с зуба на что-то другое.Не забывайте, что все это — временные меры, которые помогут пережить ночь или день с болью, но не заменят консультации и лечения у стоматолога. Появившаяся боль — сигнал, что проблема есть, самостоятельно она не исчезнет, а потому лучше не затягивать с визитом к специалисту. Фото: свободные интернет-источники