От простуды до ревматизма: эффективное лечение куркумой

Куркума применяется для лечения большого перечня заболеваний, от простуды до ревматизма и подагры.Французские генетики изучили воздействие куркумы на сердечно-сосудистую систему на генетическом уровне и доказали, что она не просто стимулирует омоложение организма, благодаря антиоксидантам, но и позволяет избежать проблем с склеротическими бляшками на стенках сосудов. В рамках исследования изучалось воздействие на гены как гесперидина, так и куркумина – природных растительных антиоксидантов. Регулярное, на протяжении не менее 4-х месяцев, употребление куркумы грызунами привело к 26%-му уменьшению жировых отложений, в том числе, и на стенках сосудов.Куркума — ваш универсальный докторВ Индии используется мазь на основе куркумы. 200-250 г куркумы положить в 4 л воды на ночь. Утром кипятить, пока не останется половина. Смешать оставшееся с 300 мг горчичного масла. Кипятить на медленном огне, пока вся вода не выпарится. Полученное масло перелить в бутылку темного стекла. Это масло наносится на белые пятна на коже утром и вечером в течение нескольких месяцев. Куркума влияет не на кровеносные сосуды, а на выработку простагландинов. Подавляя биосинтез простагландинов, куркума уменьшает воспаление.Для лечения тонзилитов, фарингитовНа 0,5 стакана воды комнатной температуры берут по щепотке куркумы и соли. Полощут горло 4-6 раз в день, в том числе обязательно на ночь и после сна.Также при фарингите: 1 чайную ложку меда смешать с 1/2 чайной ложки куркумы. Держать во рту 3-4 раза в день по несколько минут.При респираторных, простудных заболеваниях, а также для очищения крови куркуму применяют так: 0,5 чайной ложки куркумы заварить 0,5 стакана кипятка, добавить чайную ложку меда, настоять под крышкой 5 минут. Пить 2-3 раза в день.Конъюнктивиты, блефариты и прочие воспалительные заболевания глазГотовят отвар куркумы: две чайных ложки порошка заливают половиной литра кипятка, ставят на огонь и варят до тех пор, пока половина жидкости не испарится. Отвар остужают, процеживают и используют для закапывания в глаза по одной капле дважды в сутки.Куркума в качестве косметического средстваКуркума – одно из тех средств, которые значительно улучшают состояние кожи, снимают очаги воспаления и придают гладкость и упругость.Маску готовят из порошка пряности и овсяной муки в соотношении: чайная ложка куркумы к столовой ложке овсяной муки, немного воды для образования кашицы.Полученную смесь наносят на лицо, руки и очаги поражения кожи воспалительными заболеваниями, такими как дерматит, экзема, псориаз. Куркума способствует улучшению капиллярного кровообращения в области нанесения, а как следствие, выводу токсинов и свободных радикалов, снимает воспаление, насыщает витаминами и антиоксидантами, стимулирует выработку гиалуроновой кислоты.Аллергические заболеванияКуркума обладает способностью избавлять людей от таких проявлений аллергии, как астма и крапивница. Для этого ее просто добавляют в ежедневный рацион. Кроме того, половина чайной ложки куркумы, растворенная в половине стакана молока способна снять приступ астматического удушья.Простудные заболевания и респираторные инфекцииКуркума способна облегчать отхаркивание, снимать головную боль и уменьшать проявления ринита и его производных – синусита, гайморита. Внутрь принимают по половине чайной ложки порошка, растворенной в теплом молоке. Для промывания носоглотки и горла применяют смесь из половины чайной ложки куркумы, ложки соли и половины литра воды.Очищение организма куркумойВ Аюверде означен весьма интересный пример очищения всех Дош (составляющих стихий человеческого организма) при помощи куркумы. При этом пряный порошок необходимо принимать натощак по половине чайной ложки в течение двадцати дней. Как правило, очищение организма проводят весной и осенью.Противопоказания к приему куркумыИндийская пряность, ставшая популярной во всем мире, практически универсальна. Применять ее можно и взрослым, и детям, и старикам. Нет исключений и для людей с измененным гормональным фоном – беременных и кормящих матерей, подростков и людей с патологиями эндокринной системы. Тем не менее, из любого правила исключение быть должно: куркуму не следует принимать больным холециститом, со стазом желчи и наличием камней в желчных протоках.