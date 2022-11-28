Почему понижены тромбоциты и что делать

Тромбоциты — это клетки крови, которые умеют образовывать сгустки, или тромбы. Так они останавливают кровотечения при порезах и других травмах. Если тромбоцитов не хватает, организм перестаёт справляться с повреждениями. Такое состояние медики называют тромбоцитопенией.Её диагностируют, если количество тромбоцитов в крови ниже нормы, то есть меньше 150 тысяч на микролитр при здоровом показателе в 150–450 тысяч. Тромбоцитопения может быть самостоятельным заболеванием или просто симптомом.Сниженный уровень тромбоцитов может быть опасен, потому что кровотечения становится трудно остановить. Особенно серьёзные последствия вызывают кровоизлияния в пищеварительном тракте или головном мозге: они способны привести к инвалидности и даже смерти.Однако многое зависит от симптомов и того, насколько низко упали тромбоциты.Почему тромбоциты могут быть пониженыИногда это просто ошибка. Если в пробирке тромбоциты склеиваются или разрушаются, при автоматическом подсчёте их может быть меньше 150 тысяч на микролитр.А иногда тромбоциты действительно понижены. Это может произойти по одной из трёх причин.Организм задерживает тромбоциты в селезёнкеВ норме селезёнка отфильтровывает из крови нежелательные вещества и старые и разрушенные клетки, в том числе тромбоциты. Но при некоторых болезнях селезёнка увеличивается в размерах и начинает задерживать и очень активно утилизировать тромбоциты. А потому их количество в крови снижается.Организм вырабатывает меньше тромбоцитов, чем нужноТромбоциты, как и другие клетки крови, производятся в костном мозге. На его активность и здоровье могут повлиять:лейкоз и другие виды рака;некоторые виды анемии;стойкие вирусные инфекции, такие как гепатит С или ВИЧ;лучевая и химиотерапия — эти процедуры часто назначают при лечении рака;чрезмерное употребление алкоголя.Организм использует или разрушает тромбоциты быстрее, чем обычноЭто случается:При беременности, а примерно у 5% будущих мам прямо накануне родов развивается лёгкая тромбоцитопения по неизвестным причинам.При тяжёлых бактериальных инфекциях.При аутоиммунных заболеваниях, например при системной красной волчанке или ревматоидном артрите.После инфекционных заболеваний, когда резко снижается количество тромбоцитов, появляются синяки и сыпь в виде мелких красновато-фиолетовых точек, возникают кровотечения.При тромботической тромбоцитопенической пурпуре — это редкое состояние, при котором в мелких сосудах тела образуются микротромбы. Поэтому тромбоцитов становится меньше и возникают кровотечения и синяки.При гемолитико?уремическом синдроме. Из?за этого редкого заболевания резко снижается число тромбоцитов, разрушаются эритроциты и нарушается функция почек.Из?за приёма некоторых лекарств, в том числе сульфосодержащих антибиотиков, противосудорожных средств и препаратов, разжижающих кровь (антикоагулянтов).Как распознать низкий уровень тромбоцитовИногда его обнаруживают случайно, например при общем анализе крови, на который терапевт отправляет пациента в рамках профилактического осмотра.Симптомов у такой случайно обнаруженной тромбоцитопении может и не быть. Но чаще недостаток тромбоцитов даёт о себе знать характерными признаками.Так, первым симптомом обычно бывает кровотечение из носа или из?за пореза, которое никак не удаётся остановить. К другие распространённым признакам пониженного уровня тромбоцитов относятся:кровоточивость дёсен;следы крови в стуле (в таком случае он выглядит чёрным, смолистым), моче, рвоте;слишком долгие и обильные менструации у женщин;петехии, мелкие кровотечения, которые чаще всего появляются на ногах и похожи на красную или фиолетовую сыпь;пурпура, синяки багрового (пурпурного) цвета, которые возникают легко и будто сами собой;ректальное кровотечение.Что делать, если тромбоциты пониженыОбратиться к врачу. Самолечение в этом случае недопустимо и может быть смертельно опасным.Срочно звоните в скорую, если кровотечение не получается остановить обычными методами первой помощи — например, наложив давящую повязкуЕсли вы случайно узнали, что тромбоциты понижены, проконсультируйтесь с медиком, который выдал вам направление на общий анализ крови. Врач проведёт осмотр и проверит, нет ли угрожающих симптомов. В лёгких случаях тромбоцитопении лечение не требуется.А вот если симптомы есть или медик предполагает риск внутреннего кровотечения, потребуется установить причины патологии. Врач изучит историю болезни, расспросит об образе жизни и принимаемых лекарствах, направит на дополнительные исследования, например УЗИ. А затем, вычислив причину, даст рекомендации или назначит лечение. Какое — зависит от диагноза.Например, если вы принимаете антикоагулянты или противосудорожные средства, медик подберёт на замену препарат без побочных эффектов. Если обнаружатся анемия, гепатит С, ревматоидный артрит или другое заболевание, вам предложат соответствующую терапию. Если причиной пониженных тромбоцитов окажется увеличенная селезёнка, врач может порекомендовать операцию по её удалению.В случае крайней тромбоцитопении, когда количество тромбоцитов ниже 10 тысяч на микролитр, может потребоваться переливание крови или тромбоконцентрата или применение других методов остановки кровотечения. При тромботической тромбоцитопенической пурпуре могут назначить плазмаферез. Эти процедуры надо проводить срочно, потому что такое состояние смертельно опасно.