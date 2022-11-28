Помогает ли вода похудеть

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Вокруг похудения циркулирует немало мифов и один из них связан с тем, что потребление большого количества воды в сутки якобы помогает сбросить лишний вес. В описании любой диеты вы встретите распространенный совет: «Выпивайте полтора-два литра воды ежедневно, и это поможет вам похудеть быстрее». При этом каким образом вода задействована в потере лишнего веса, не объясняется, потому что акцент целиком и полностью делается на общей пользе поддержания водного баланса.Узнали, что думают об этом учёные.Стоит ли пить воду для похуденияДа, многие научные эксперименты доказали связь между потребляемым объёмом воды и снижением веса.Рассмотрим, к примеру, стэнфордское исследование, в котором участвовало более сотни женщин с избыточной массой тела.Учёные отобрали тех, кто пил меньше литра воды в день, и просто изменили их питьевой режим, увеличив количество потребляемой жидкости приблизительно до 2 л. Наблюдение продлилось ровно год. Всё это время вес и обхват талии подопытных регулярно измеряли. В финале исследователи обнаружили, что каждая женщина, не меняя образа жизни, сбросила до 2 кг веса и потеряла до 2 см в талии.Ещё одно исследование провели в школах Германии. В 32 учебных заведениях установили фонтанчики с питьевой водой, чтобы дети могли утолять жажду при первой же возможности. А школьникам прочитали несколько лекций о том, насколько полезной может быть вода. В конце учебного года выяснилось, что регулярное питьё снижает риск избыточного веса на 31%. В эксперименте участвовали почти 3 000 детей младшего школьного возраста.Почему от воды худеютУ воды, как показывают исследования, есть целый набор свойств, способных ускорить похудение или поддержать форму, если вы не страдаете от избыточного веса.1. Вода увеличивает расход калорийДостаточно выпить 500 мл (около двух стаканов) воды — и уже через 10 минут скорость метаболизма возрастёт на 30%, причём эффект продлится не менее часа. Если в сутки вы потребляете 2 л, это будет равносильно потере приблизительно 100 ккал. Примерно столько вы бы потратили за полчаса плавания в спокойном темпе, 40 минут прогулки или чуть более получаса мытья полов. Если вы пьёте холодную воду, расход калорий будет ещё больше, поскольку организму приходится тратить энергию на нагрев поступившей влаги до температуры тела.2. Вода уменьшает потребление калорийЕсли вы утоляете жажду водой, значит, вы не утоляете её другими напитками, которые могут быть гораздо более калорийны: лимонадами, сладким чаем, соками, морсами, молоком. Кажется мелочью, но на самом деле разница довольно существенная: в среднем, как показывают исследования, любитель воды потребляет в сутки почти на 200 ккал меньше, чем тот, кто не контролирует, что именно пьёт.3. Вода уменьшает аппетит и количество жировых отложенийЧтобы доказать это, учёные отобрали 50 женщин с избыточным весом и предложили им выпивать по 500 мл (2 стакана) воды трижды в день: за полчаса до завтрака, обеда и ужина. Больше испытуемых ни в чём не ограничивали.Через восемь недель выяснилось, что у женщин уменьшился аппетит: чтобы насытиться, им хватало меньше пищи, чем раньше. То есть они потребляли меньше калорий и теряли лишние килограммы. В среднем потеря веса за 8 недель составила примерно 1,5 кг.Сколько нужно пить воды для похуденияТот факт, что вода действительно помогает похудеть или поддержать себя в форме, не означает, что чем больше получится выпить, тем лучше будет результат.Желательно употреблять приблизительно 3,7 л в день для мужчин и 2,7 л для женщин. Причём считается вся влага, которую вы получаете, в том числе из супов и сочных фруктов. Превышать эти нормы не рекомендуется, чтобы не столкнуться с таким явлением, как интоксикация водой.