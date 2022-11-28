Эндокринолог Павлова перечислила физические упражнения для долголетия пожилых людей

Не только наследственность влияет на то, сколько вы проживете – убеждена эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова. В своем Telegram-канале медик перечислила необходимые для пожилых людей физические упражнения.Эксперт поделилась, что испытывает разочарование от нежелания пациентов старше 60 лет заниматься физкультурой.“Понимаю их опасения. Координация движений уже не та, суставы менее гибкие. Но физическая активность в умеренных дозах необходима”, — подчеркнула врач.Однако медик не призывает ставить рекорды. По ее мнению, пожилым женщинам для поддержания здоровья и долголетия можно заняться скандинавской ходьбой, йогой, плаванием и гимнастикой цигун. На физические упражнения достаточно уделять не более 20 минут ежедневно, отметила Павлова.