Воспаление нервов и хроническая боль могут возникать из-за жирного фастфуда
Научные специалисты, представляющие Калифорнийский университет, заявили о связи между пристрастием к фастфуду и возникновением воспаления нервов, а также хронической боли. Заключение ученых по этому поводу опубликовал журнал Scientific Reports.
Исследователи экспериментировали с использованием мышей. Животные были поделены на две группы. В первой восемь недель им давали корм с высокой концентрацией жиров – при этом в плане калорийности рацион был встроен таким образом, чтобы мыши не подвергались ожирению. Грызуны во второй группе получали обычное питание на протяжении дня.
Ученые обнаружили, что у животных из первой группы в результате кормежки жирными компонентами возникли неврологические проблемы. Оказалось, что регулярное употребление насыщенного жира активировало у них воспалительный процесс, поспособствовавший нейронному нарушению.
«Насыщенный жир в крови связывается с рецептором нервных клеток TLR4, заставляя его выделять маркеры воспаления. Это имитирует повреждение нерва, что и вызывает хроническую боль», - сообщили авторы работы.
Специалисты констатируют, что подобным образом могут пострадать и люди, часто употребляющие жирный фастфуд. Воспаление в организме может в этом случае возникнуть даже если не наблюдается прибавки в весе, ожирения или диабета. Ученые подчеркнули, что
«пострадать могут даже здоровые, худые люди».
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий