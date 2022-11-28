Они испортят вам кожу: косметолог объяснила, какие средства категорически нельзя использовать зимой

В холодное время года за кожей надо ухаживать очень тщательно — и совсем иначе, чем летом. Об этом рассказала врач-косметолог.Зимой наша кожа страдает от холода, перепадов температур и более сухого воздуха в помещениях. Как следствие — высыпания, зуд, шелушение, изменение цвета кожи и другие неприятности.Как правильно ухаживать за кожей зимой и какие средства помогут выглядеть шикарно? Советами поделилась врач-дерматовенеролог.врач дерматовенеролог, косметолог, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской областиСкраб для зимы«Сухость и шершавость кожи зимой обусловлена нарушением водного баланса из-за перепада температур, также нахождением в помещении с центральным отоплением и поездками в транспорте, — объясняет врач-дерматолог, доктор наук Наталия Махнева, сообщает минздрав Московской области. — Именно поэтому в каждый из сезонов, в том числе в холодное время года, необходимо корректировать уход за кожей».Если вы хотите избавиться от проблем с кожей и не допускать их в холодное время года, для зимы стоит остановить свой выбор на мягких отшелушивающих средствах.Скраб с абразивными частицами не стоит использовать зимой, его лучше заменить на гоммаж (средство для очищения и отшелушивания) с шаровидными синтетическими частицами, рекомендует косметолог. Как часто применять его, зависит от типа кожи. При сухой — достаточно раза в неделю. Если кожа жирная или комбинированная — два раза за семь дней.Только крема недостаточно— Сохранить летнее сияние кожи в холодные месяцы поможет витамин С, — советует врач-дерматолог. — Он осветляет и укрепляет кожу, стимулирует выработку коллагена.По словам эксперта, также зимой обязательно уделить особенное внимание увлажнению кожи. Но только использования увлажняющих кремов недостаточно.— К крему стоит добавить сыворотку, содержащую гиалуроновую кислоту, азулен и экстракт азиатской центеллы. При выборе увлажняющего крема обратите внимание на текстуру, она должна быть плотной и насыщенной, — добавила специалист.Очищающие средства зимойНеобходимо обратить внимание зимой на текстуру очищающего средства для лица. Гель или пенку зимой лучше не использовать. Их стоит поменять на крем-гель или средство с кремовой или масляной формулой. А вот мицеллярную воду и гидрофильное масло вполне можно применять для снятия макияжа и в холодное время года.— При проблемной коже зимой следует уменьшить количество очищающих и матирующих масок на основе глины, — советует Наталия Махнева. — Попробуйте применять увлажняющие маски два-три раза в неделю. Для дополнительного питания можно использовать на ночь увлажняющие маски, не требующие смывания.Врач также советует на забывать и про SPF-крем — даже зимой. Это, возможно, не касается жителей Петербурга, где слишком много пасмурных дней, и и Мурманска, где скоро наступит полярная ночь, но важно для регионов и территорий, где в зимние месяцы довольно много солнца.Дело в том, что ультрафиолетовые лучи активны и зимой, а солнечное излучение может проникать через окна. Следует ежедневно наносить солнцезащитный крем на лицо и другие открытые участки кожи — шею, уши и руки.Если у вас не получается справиться с сухостью и раздражением кожи самостоятельно, обязательно обратитесь к врачу-дерматологу, рекомендует эксперт.