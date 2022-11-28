Эндокринолог Фадеев рассказал о вреде УЗИ щитовидной железы

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Ученый-эндокринолог Валентин Фадеев призвал не паниковать, если ультразвуковое обследование щитовидной железы выявляет в этом органе образование или так называемый узел.УЗИ как метод диагностики является свидетельством развития медицины, но в то же время с его применением связан определенный вред, считает профессор Фадеев.«Помимо определенного медицинского прогресса, УЗИ щитовидной железы принесло человечеству немало зла», - сообщил специалист «Газете.Ru».Валентин Фадеев отметил, что узлы, которые обнаруживают во время проведения УЗИ железы, в подавляющем большинстве случаев не являются заболеванием – наукой они рассматриваются как вариант нормы. Но на практике часто при обнаружении этих образований человеку приходится проходить исследования, направленные на исключение злокачественных опухолей. Подобное развитие событий порождает стресс, панику, невроз, связанные с переживаниями по поводу возможного рака.Ученый посоветовал россиянам не выполнять УЗИ щитовидки без специального назначения.Также эндокринолог отметил, что даже если обследование подтвердило наличие рака железы, не нужно воспринимать это событие как крах жизни.«Рак щитовидной железы за исключением редких случаев является абсолютно излечимым заболеванием. Смертность при этом варианте рака равна практически нулю, от него не умирают», - подчеркнул профессор Фадеев.Он добавил, что злокачественные образования щитовидной желеpы эффективно лечатся, даже когда обнаруживаются не на раннем, а на более продвинутом этапе своего развития.