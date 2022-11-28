Мед может улучшить уровень сахара и холестерина в крови

Мед может сделать все вкуснее. От курицы и рыбы до хлеба и десертов, вкусен он и отдельно, в качестве сладкого лакомства. Теперь новое исследование показало, что мед может также улучшать уровень сахара и холестерина в крови, причем некоторые виды могут быть лучше, чем другие*.Мед считается «свободным сахаром», то есть, по сути, представляет собой любой тип сахара, который можно добавлять в еду или напиток, и часто считается, что это один из самых полезных свободных сахаров.Исследователи из Университета Торонто, результаты которых были недавно опубликованы в журнале Nutrition Reviews, решили определить, какое влияние мед может оказывать на кардиометаболические факторы риска.Ответственные за систематический обзор и метаанализ, исследователи сосредоточились на 18 контролируемых испытаниях, в которых участвовало более 1100 человек и которые длились в среднем два месяца.Результаты показали, что мед оказывает положительное влияние на кардиометаболическое здоровье, такое как уровень сахара в крови и уровень холестерина. Хотя участники обычно потребляли около двух столовых ложек меда каждый день, было отмечено, что сырой мед и мед из одного цветка были причиной многих преимуществ для здоровья. С другой стороны, обработанный мед не был так эффективен, когда речь шла о пользе для организма.«Эти результаты удивительны, потому что мед примерно на 80% состоит из сахара. Но мед также представляет собой сложный состав обычных и редких сахаров, белков, органических кислот и других биологически активных соединений, которые, скорее всего, полезны для здоровья», — сказал Таусиф Хан из Университета Торонто.Мед очень богат антиоксидантами для кардиометаболического здоровья. Он содержит флавоноиды и фенольные соединения. При этом сырой мед, то есть тот, которой не подвергается никакой обработке, сохраняет больше питательных веществ и антиоксидантов, чем обработанный.Что же касается количества меда, которое следует употреблять, чтобы увидеть его пользу, то эксперты говорят, что достаточно одной-двух ложек меда, чтобы получить необходимые вам питательные вещества. Мед давно считается лечебной пищей и широко применялся в древние времена. Он не только полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы, но также обладает антимикробными свойствами для заживления ран и даже облегчения зудящего кашля.