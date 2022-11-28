Доктор Мясников рассказал о причине кошмаров, которую знают немногие

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Все мы в той или иной степени эмоциональны, что отражается на качестве сна. Кошмары время от времени приходят к каждому. Но далеко не все знают о их неочевидной причине.«Провокаторов» страшных сновидений известно несколько. Это может быть стрессовая ситуация; избыточное умственное напряжение, особенно, в вечернее время; резкая смена погоды и ряд других факторов. Даже очень плотный ужин способен спровоцировать такой тяжёлый сон.Известный врач и популярный телеведущий Александр Мясников обратил внимание: если это нечастые явления, то и поводов для беспокойства нет. Другое дело, когда кошмары становятся регулярными. Это уже сигнал, что нужно проконсультироваться с врачом. Иначе можно пропустить зарождение серьёзного нервного или даже психического заболевания. Но есть и ещё одна распространённая причина кошмаров, о которой знают немногие.«Но, чтобы вы знали: каждый второй пожилой человек — гипертоник, а лекарства от гипертонии могут быть причиной ночных кошмаров», — обращает внимание Александр Мясников.Жирорастворимые препараты, назначаемые гипертоникам, а также ряд антибиотиков и антидепрессантов, обладают подобными побочными эффектами.