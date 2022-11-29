Точечный массаж от насморка и заложенного носа

При отсутствии проблем с носоглоткой человек большей мерой пропускает воздух через нос, где он согревается, увлажняется, очищается от пыли, микробов. Если носовые пазухи забиты, дышать естественным путем сложно, тогда воздух проходит через рот в том виде, в каком есть – холодный, с микробами, не увлажненный. Правильно дыхание естественным путем – это здоровье всего организма. Если заложен нос, это влияет на артериальное давление, способствует развитию ряда заболеваний, к примеру, тонзиллита.Чем вы лечите заложенность носа? Многие пользуются назальными каплями и спреями, хотя аналогичного эффекта можно добиться с помощью точечного массажа.Эффект массажа от насморкаТакой массаж позволяет:активировать скрытые ресурсы организма;запустить биопроцессы, снимающие воспаление, нормализующие кровоток и улучшающие защитную функцию организма;снять напряжение с мышц;наладить отток слизи;устранить боль.Точечный массаж не всегда позволяет полностью избавиться от насморка, но в любом случае не навредит здоровью, как это может быть в случае с лекарственными препаратами.Как правильно выполнять массаж от заложенного носаВоздействуя на определенные точки на лице можно избавиться от насморка. При нажатии на такие точки иногда ощущается боль, прилив жара или приступ озноба, повышается потоотделение. Основные точки находятся в зоне воспаления, также есть активные точки возле уголков глаз, на затылке и макушке. Еще активные точки есть на ладонях, больших пальцах ног и на внешней стороне коленей. Не стоит сразу приступать к массажу, для начала изучите, как реагирует ваше тело при воздействии на точки в зоне воспаления, на голове и теле. Если воздействие не вызывает сильного дискомфорта, можно приступать к массажу. Не спеша массируйте точки, расположенные на:крыльях носа;кончике носа;уголках глаз (внешних);переносице;ушных узелках.Массаж нужно делать теплыми руками без резких и сильных нажатий на точки. Массировать каждую точку следует минут десять, потом сделать небольшой перерыв и повторить процедуру для достижения лучшего результата. Если вы массируете точки на теле, то на них можно надавливать с большей силой. По завершению массажа рекомендуется выпить чашку мятного чая, это поможет организму расслабиться.Противопоказания к массажуПри наличии определенных симптомов массаж делать противопоказано. К таким симптомам относятся:повышенная температура тела (при усилении кровообращения вирус будет быстрее распространяться по организму);повреждения на коже в зоне массажа (чтобы в рану не попала инфекция);крупные родинки на месте активных точек (к таким новообразованиям лучше не прикасаться лишний раз, несмотря на то, что они доброкачественные);сильная боль при воздействии на активную точку.