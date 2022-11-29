Семена льна эффективны для устранения бляшек в артериях

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Употребление льняных семян содействует очищению артерий от холестериновых бляшек. Также семена льна эффективны для профилактики других проблем со здоровьем.Этот продукт называется специалистами одним из самых эффективных для устранения в артериях отложений, состоящих из жировых компонентов, холестерина, кальция. Такие отложения образуют бляшки, закупоривающие сосудистые полости изнутри и вызывающие опасные в своих последствиях нарушения кровообращения.О полезном действии льняного семени на артерии и сосуды, сообщил журнал American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology.«Льняное семя снижает образование бляшек в артериях на 40%. Такой эффект достигается при помощи соединений, которые содержатся только в этом продукте», - пишет журнал.Ученые констатируют, что в составе семян присутствует противовоспалительное полифенольное вещество лигнан. Именно с его действием специалисты связывают улучшенную защиту сосудов от развития атеросклероза, его последствий.«Также молодое семя помогает при симптомах менопаузы, справляется с запорами, диабетом и высоким кровяным давлением», - добавили медики.