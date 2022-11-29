Почему повышены лейкоциты и что с этим делать

Это может быть как инфекция, так и просто стресс.Лейкоциты — это важная часть иммунной системы. Именно они, белые клетки крови, помогают организму бороться с разными болезнями — от вирусных и бактериальных инфекций до раковых опухолей.Как только иммунная система сталкивается с угрозой, она первым делом отправляет в костный мозг сигнал производить побольше белых кровяных телец, чтобы те дали отпор болезни. Уровень лейкоцитов в крови резко возрастает. Это повышение медики называют лейкоцитозом.Как узнать, что у вас повышенные лейкоцитыЛейкоцитоз не обязательно проявляет себя какими?либо симптомами. Иногда повышенное количество белых клеток обнаруживается случайно — когда вы сдаёте общий анализ крови, например для регулярного профилактического осмотра.Но терапевт или другой наблюдающий вас врач может предложить вам сдать общий анализ крови внепланово. Как правило, из-за ухудшения самочувствия, во время инфекционного заболевания или при наличии жалоб и симптомов, таких как:высокая температура, которая держится несколько дней подряд или появляется после, казалось бы, уже перенесённой болезни;боли в мышцах и суставах;головные боли;озноб;ночная потливость;увеличенные лимфатические узлы или селезёнка.Какой уровень лейкоцитов считается высокимВ среднем в крови взрослого здорового человека содержится от 4 до 11 тысяч лейкоцитов на микролитр (4–11 ? 10?/л). У детей общее количество лейкоцитов выше, чем у взрослых: у новорождённых до 26 тысяч на мкл, до 6–12 лет — до 14,5 тысячи на мкл, у детей 12–18 лет — до 13 тысяч на мкл.Если общее количество белых кровяных телец больше верхних пороговых значений, говорят о повышенном уровне лейкоцитов, или лейкоцитозе.Почему повышены лейкоцитыВот самые распространённые причины, из?за которых в крови возрастает количество белых телец.1. ИнфекцияПричём любая: вирусная, бактериальная, грибковая, паразитарная.2. Повреждение тканей телаЛейкоцитоз часто фиксируется при ожогах, ранах или после обширных хирургических вмешательств. Так организм пытается защитить себя от возможного распространения инфекции.3. Аутоиммунные заболеванияЭто состояния, при которых иммунная система начинает атаковать клетки собственного организма. Речь может идти, например, о ревматоидном артрите.4. Приём некоторых лекарствНекоторые препараты повышают количество лейкоцитов в крови: они активно выходят из депо в костном мозге, печени и селезёнке, кроветворение при этом не нарушается. Это, например, кортикостероиды, адреналин и бета?агонисты.5. СтрессНапример, физическое или эмоциональное перенапряжение.6. Аллергические реакцииЗаметнее всего уровень лейкоцитов повышается при тяжёлой аллергии типа анафилактического шока. Но может расти и при обычной сенной лихорадке или реакциях пищевой сенсибилизации.7. Беременность и родыУровень лейкоцитов у беременных женщин может повышаться до 15,9 ? 10?/л.Это является вариантом нормы: количество белых кровяных телец растёт из?за стресса и физических изменений, которые испытывает женщина. После родов уровень лейкоцитов возвращается к стандартным значениям.8. Заболевания костного мозга и кровиИногда лейкоз или лимфомы заставляют костный мозг увеличивать выработку белых кровяных клеток.Что делать, если повышены лейкоцитыОбращаться с результатами анализа к врачу. Причём к тому, который отправил вас на исследование.Дело в том, что расшифровывать результаты теста сами по себе нельзя. Чтобы поставить диагноз, надо соотнести уровень лейкоцитов с дополнительными факторами:Симптомами.Возрастом и полом пациента.Его образом жизни.Наличием хронических заболеваний.Вредными привычками. Иногда повышенный уровень лейкоцитов может быть связан даже с тем, что человек курит.Лейкоцитарной формулой. Так называется процентное соотношение разных типов лейкоцитов в общем количестве белых кровяных телец. Всего этих типов пять: нейтрофилы (в норме составляют 40–60% от общего числа лейкоцитов), лимфоциты (20–40%), моноциты (2–8%), эозинофилы (1–4%), базофилы (0,5–1%). Увеличение или снижение уровня каждого вида лейкоцитов в некоторых случаях может указывать на конкретную болезнь.Сделать корректный вывод из общей картины и обнаружить настоящую причину лейкоцитоза может только квалифицированный медик. Возможно, понадобятся дополнительные исследования: биохимический анализ крови, анализ мочи и другие.Когда врач обнаружит, какое именно заболевание или состояние вызвало лейкоцитоз, вам назначат лечение. После него уровень белых кровяных телец в крови вернётся в норму.