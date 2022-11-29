Диетолог Наталья Лазуренко назвала помогающий согреться в холод продукт

Когда за окном холода, важно особое внимание уделять рациону питания. Согреться в холодную погоду помогут продукты с высоким содержанием белков и жиров.

По словам специалиста, зимой очень важно употреблять сало. Оно богато насыщенными жирами, которые организм использует в качестве топлива для повседневной работы, уточнила врач. Также продукт благотворно влияет на работу нервной системы, обеспечивает передачу нервных импульсов и помогает защититься от болезни Альцгеймера благодаря высокому содержанию арахидоновой кислоты, подчеркнула диетолог.

"Для согревания человеку нужно достаточное количество мышечной массы. С этим нам помогает белок животного происхождения. Это яйца, мясо, рыба, птица, кисломолочные продукты. Они обязательно должны быть на столе. Необходимо разнообразие", – резюмировала эндокринолог.
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