Специалист указала на четыре негативных эффекта овсянки

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Употребление полезной, казалось бы, овсянки может вредить мышцам и пищеварению.Некоторые продукты из овсянки – калорийные и сахарные «бомбы». Диетолог Василиса Пономарева рассказала в интервью «МедикФорум» о негативных эффектах овсянки. Специалист отметила, что овсяная крупа полезна как источник витаминов, клетчатки, минералов, растительного белка. Но овсянкой часто называют овсяные хлопья быстрого приготовления или готовые к употреблению мюсли. Эти продукты содержат много сахара и насыщенных жирных кислот, которые при избыточном употреблении могу вызывать повышение уровней холестерина и сахара, способствовать развитию диабета.Может быстро испортиться. Эксперт предупреждает: только при правильном хранении в герметичной упаковке овсянка может долго оставаться вкусной. Если упаковка нарушена, овсянка может быстро стать затхлой.Способствует ослаблению мышц. На первый взгляд, овсянка содержит впечатляющие 14 граммов белка на 100 граммов продукта. При этом в ней также содержится большое количество пищевых волокон, которые набухают в желудке и поэтому хорошо насыщают. Таким образом при поедании овсянки может надолго подавляться чувство голода – в результате человек отказывается от приемов пищи и не получаете достаточного количества тех питательных веществ, которые помогают поддерживать и наращивать мышечную массу в течение дня.Вызывает проблемы с пищеварением. Одним из преимуществ овса считается то, что он (в зависимости от сорта) не содержит глютен или содержит его крайне мало. Глютен – это белок злаковых культур, который не всегда может усваиваться организмом, что провоцирует появление неприятных проблем с пищеварением. Но мало кто знает, что овсянка содержит авенин – белок, который очень похож своим действием на глютен. Поэтому после ее употребления возможны вздутие, газы, боль в животе, нарушенный стул.