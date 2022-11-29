Лор Новикова рассказала, кому нельзя полоскать горло препаратами из аптеки

Если мучительно болит горло, многие люди используют домашний метод — полощут горло различными растворами. Среди самых популярных — соль, сода, раствор фурацилина или антисептики. Что из этого реально помогает?Сегодня в аптеках представлен огромный выбор средств для полоскания горла. Среди них — обезболивающие и антибактериальные препараты, а также лекарства с комбинированным действием. Кроме того, часто в ход идут и подручные средства — растворы пищевой соды, морской или обычной соли, отвары трав.Мы пытаемся устранить дискомфорт, сухость, раздражение горла, уменьшить боль и першение. Но не навредит ли полоскание? Есть ли от него вообще эффект, или это не более чем плацебо? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответила отоларинголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Яна Новикова.Опасный привет из советского прошлогоСтрептоцид хорошо знаком каждому взрослому человеку. Дело в том, что раньше этот препарат считался едва ли не золотым стандартом в лечении фарингитов и ангины, особенно у детей. Основу стрептоцида составляют сульфаниламиды — производные сульфаниловой кислоты, обладающие антибактериальным эффектом. Лечебные свойства этого вещества известны очень давно и хорошо изучены. Тем не менее в современной медицине от широкого использования стрептоцида постепенно отказываются. Это связано с ростом сопротивляемости к нему бактерий стрептококков, провоцирующих заболевания горла.Стрептоциду — жесткое «нет»При проглатывании стрептоцид может оказывать на организм токсический эффект. Препарат запрещено использовать беременным женщинам: он способен всасываться в кровь и даже проникать в спинномозговую жидкость. Менее опасной альтернативой полосканиям считается порошок стрептоцида, который применяют для обработки миндалин. После нанесения средства в течение пяти минут нельзя пить воду и по возможности — не сглатывать слюну. Выдержать столь неприятную процедуру удается не всем, так что для широкого применения подобное средство категорически не подходит.Фурацилин ангину не вылечитЕще одно популярное в России средство — фурацилин. Препарат относится к числу простых антисептиков. Он неплохо дезинфицирует горло, но вылечить ангину все-таки не способен. Важно отметить, что фурацилин разрешено использовать лишь очень ограниченное время. Если полоскать им горло дольше 14 дней, можно спровоцировать дисбаланс микрофлоры в ротовой полости.Это чревато развитием кандидоза — грибкового воспалительного заболевания. Фурацилин также способен стать причиной нежелательных реакций со стороны иммунной системы, спровоцировать аллергию, зуд, дерматит, раздражение и сухость слизистой горла. А при глотании препарат вызывает рези в животе.Мирамистин и хлоргексидин: только в составе терапииМирамистин — одно из самых популярных полосканий с антисептическим эффектом. Конкуренцию ему может составить разве что хлоргексидин, отличающийся большим разнообразием лекарственных форм. Хлоргексидин выпускают на водной или спиртовой основе, обогащают ионами серебра, адаптируют для наружного или внутреннего применения.Мирамистин имеет только одну форму, но зато считается более универсальным. Кроме того, его флакон имеет съемную насадку, что позволяет не только полоскать, но и орошать горло. В целом оба средства обладают высокой антимикробной и противовирусной активностью. Они эффективно очищают ротовую полость от микробов и помогают слизистой восстановиться. Однако ждать, что одни полоскания полностью избавят от боли или налета в горле, все же не стоит. Для этого требуется комплексное лечение, в том числе с применением антибиотиков.Чем полоскать горло детямПрепараты в форме аэрозолей и спреев не следует назначать детям младше двух лет. Спреи способны спровоцировать нарушение дыхательных функций и спазм бронхов, одним из последствий которого может стать даже остановка дыхания. Детям до пяти лет противопоказаны и растворы для полоскания. Дело в том, что в этом возрасте они попросту не умеют полоскать горло и полощут только рот. Таким образом, процедура становится не просто неприятной для ребенка, но и не особенно эффективной.Кому нельзя полоскать горлоВ зависимости от состава препарат может иметь различные противопоказания:беременность;период грудного вскармливания;гипертоническая болезнь;непереносимость отдельных компонентов;многие вещества способны вызывать аллергическую реакцию, поэтому важно очень аккуратно относиться к ним аллергикам.Чтобы избежать неприятных последствий, перед использованием любого, даже привычного препарата важно прочитать инструкцию, ознакомиться с дозировками и перечнем противопоказаний.Что можно дома?Если вы планируете лечить боль в горле самостоятельно, наиболее оптимальными вариантами станут обычный солевой раствор или раствор соли с содой. Из аптечных средств лучше выбрать мирамистин. При этом важно следить за изменениями в своем состоянии. Если боль не проходит и становится более ярко выраженной, температура повышается, а на миндалинах или задней стенке глотки образуется гной — самостоятельное лечение следует прекратить и обратиться за помощью к врачу.