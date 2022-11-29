Среди россиян выросла смертность от сахарного диабета

Количество смертей россиян от последствий сахарного диабета возросло в несколько раз, об этом свидетельствуют данные Росстата.Результатами анализа данных Росстата касательно смертей россиян от диабета поделилось РИА Новости.«За последние 10 лет число ежегодно умирающих из-за сахарного диабета россиян выросло почти в пять раз», - проинформировало агентство.Врачи предупреждают, что такое заболевание как сахарный диабет способствует сокращению жизни на 10–12 лет. Диабет может длительное время развиваться скрытно, при этом высокий уровень сахара в крови негативно воздействует на органы и системы тела, провоцирует сосудистые нарушения, воспалительные процессы. Нередко диабет диагностируется, когда вызванные им повреждения в работе организма оказываются опасными, критическими.Последствиями сахарного диабета являются такие состояния как инсульт, болезни сердца и инфаркт, ампутация, опухоли поджелудочной железы, сосудистые и неврологические патологии, напомнили специалисты.Ключевым фактором распространения заболевания они считают нездоровый образ жизни: главным образом, переедание вкупе с малоподвижностью. В то же время эксперты отмечают, что на развитие диабета может влиять перенесенная коронавирусная инфекция.