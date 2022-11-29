«Эффект дверного проема»: психолог объяснил, почему мы забываем, зачем шли в комнату

Такое со многими бывает, но подчас сильно пугает: «А вдруг у меня уже начинается деменция?» Оказывается, у этого явления есть даже название — «эффект границы событий» или «эффект дверного проема».По словам клинического психолога Дениса Долгова, пугаться такой внезапной забывчивости не стоит — в большинстве случаев эти провалы в памяти происходят у абсолютно здоровых людей. Дело здесь не в возможных нарушениях работы головного мозга или начинающейся деменции, а в психологическом эффекте — своеобразном проявлении полезного свойства мозга. Конечно, если у вас вдобавок нет других тревожных звоночков.«Психологи Университета Нотр-Дам в США выяснили, что при прохождении через дверной проем в нашем сознании срабатывает механизм „границы событий“, который отделяет один набор мыслей и воспоминаний от другого — примерно как эпизоды в кино. Наш мозг автоматически „отправляет в архив“ те мысли, которые владели нами в предыдущей комнате, и очищает пространство для новых задач и впечатлений», — пояснил Денис Долгов в своем телеграм-канале.Вспомнить всеПсихолог посоветовал простой способ быстро вспомнить цель вашего визита в комнату. На самом деле многие о нем наверняка слышали. Надо вернуться туда, откуда вы пришли.— Обычно при пересечении дверного проема в обратном направлении память волшебным образом восстанавливается. Если замечаете за собой такую особенность, идя в другую комнату за чем-то, сфокусируйтесь на этом и не отвлекайтесь на посторонние мысли. Тогда эффекта границы событий не возникает, — заверил Денис Долгов.Как начинается деменцияПоймать начало болезни Альцгеймера — самого распространенного вида деменции — достаточно сложно. Но важно. Хотя на сегодня вылечиться от нее нельзя, можно притормозить развитие болезни и разрушение личности.Действительно, многие не замечают ранних симптомов или списывают их на возраст. Как рассказывали эксперты, признаки слабоумия, в частности болезни Альцгеймера, появляются один за другим. И, как правило, в таком порядке.Потеря памяти. Но речь не о том, что вы периодически теряете ключи и забываете, что надо купить хлеб в магазине. Обращать внимание надо на резкие перемены в обычном поведении — например, если человек всегда был способен к обучению, а сейчас не может запомнить даже двух строчек стихотворения.Путаница в голове. Особенно у людей старше 65 лет. Прежде всего тревогу должны вызвать дезориентация во времени и пространстве, невозможность вспомнить предшествующие события, растерянность, нарушение внимания, неадекватная эмоциональность, замедленность реакции и восприятия.Нарушение сна. Особенно если режим сна никак не удается восстановить. У некоторых людей этот симптом может проявиться за годы до постановки диагноза.Галлюцинации. При слабоумии люди могут видеть то, чего нет на самом деле, а еще начинают в это верить.Потеря способности понимать шутки. Если вы обнаружите, что вам вообще не смешно то, что раньше вызывало искренний смех, или чувство юмора родного или близкого человека явно изменилось, — это повод задуматься, все ли в порядке.Также среди проявлений болезни Альцгеймера специалисты называли внезапное появление у человека безосновательной щедрости, неряшливый вид и снижение навыков вождения.По словам врачей, есть 5 бытовых признаков, по которым можно заподозрить снижение когнитивных навыков — здоровый человек сохранит их в любом возрасте. Это может стать своеобразным тестом на болезнь Альцгеймера.