Болезнь Рейно может проявиться из-за холода

При болезни Рейно человек ощущает боль и другие неприятные симптомы в пальцах рук и ног, которые также необычно белеют и синеют.Терапевт Тамара Ильинская рассказала, что холодная погода способствует проявлению болезни Рейно или синдрома Рейно. В этом случае кровеносные сосуды под воздействием отрицательных температур спазмируют, что нарушает кровоток, вызывает онемение и покалывание, нередко – сильную, жгучую или пульсирующую боль. Обычно это происходит с пальцами рук и ног, но болезнью Рейно могут затрагиваться и другие части тела: уши, нос, губы.На пораженный участках обычно меняется цвет кожи.«При воздействии холода пораженные участки обычно бледнеют или белеют, затем синеют, а после согревания краснеют», - отметила врач Ильинская.Медик добавила, что болезнь Рейно часто не является чем-то опасным, хотя людям, у которых она возникает, приходится переживать неприятные моменты из-за посиневших пальцев, боли и скованности в них.В то же время данная патология может возникать как вторичный синдром Рейно, и его появлению способствует уже не холод, а состояния аутоиммунного характера, заставляющие иммунную систему атаковать здоровые ткани. В частности, причиной вторичного синдрома Рейно может быть волчанка.«В редких случаях симптомы болезни Рейно указывают на более серьезное основное заболевание, и на необходимость наблюдения у врача. Если вы стали чаще замечать их у себя, обратитесь к терапевту», - дала совет Ильинская.Также специалист назвала другие симптомы, требующие обращения к медработникам.Неприятные проявления болезни Рейно ухудшаются.Симптомы проявляются только на одной стороне телаБолезнь мешает вести нормальную повседневную жизнь.Симптомы болезни Рейно впервые проявились в возрасте после 30 лет.Помимо проблем с пальцами также возникают боль в суставах, кожная сыпь или мышечная слабость.