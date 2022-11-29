Терапевт рассказала, как подготовить организм к резкому повышению атмосферного давления

Уже совсем скоро в центральных регионах РФ может произойти так называемая барическая гора, в результате которой атмосферное давление может подняться до 765 мм. Для метеочувствительных людей подобные скачки могут стать настоящим испытанием. А потому стоит подготовить свой организм к подобным перепадам давления. В интервью для «Слово и Дело» врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала несколько секретов готовности.Терапевт отмечает, что к числу метеочувствительных в основном относятся люди преклонного возраста. Но также сложности со здоровьем будут испытывать люди с малоподвижным образом жизни, лишним весом и неправильным образом жизни.Нормально подготовиться к грядущим трудностям помогут физические упражнения, которые укрепят стенки сосудов, позволив таким образом нормализовать внутреннее давление. Кроме того, важно ограничить и наличие стрессовых ситуаций. Психоэмоциональный комфорт – лучший помощник при резких скачках атмосферного давления. Ну а если добавить сюда и правильное питание, то пережить барическую гору получится и вовсе без каких-либо трудностей.