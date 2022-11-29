Терапевт рассказала, как подготовить организм к резкому повышению атмосферного давления
Терапевт отмечает, что к числу метеочувствительных в основном относятся люди преклонного возраста. Но также сложности со здоровьем будут испытывать люди с малоподвижным образом жизни, лишним весом и неправильным образом жизни.
Нормально подготовиться к грядущим трудностям помогут физические упражнения, которые укрепят стенки сосудов, позволив таким образом нормализовать внутреннее давление. Кроме того, важно ограничить и наличие стрессовых ситуаций. Психоэмоциональный комфорт – лучший помощник при резких скачках атмосферного давления. Ну а если добавить сюда и правильное питание, то пережить барическую гору получится и вовсе без каких-либо трудностей.
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