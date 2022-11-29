Диетолог Пономарева: как предотвратить дегенерацию мозга с помощью еды

Высокий уровень концентрации внимания, хорошая память, быстрое понимание — питание также играет большую роль в поддержании когнитивных способностей. Потому что определенные продукты защищают от умственного ухудшения и делают мозг более эффективным.Поддерживать голову в форме как можно дольше и противодействовать умственному упадку – для этого многое может сделать каждый. Среди прочего, здоровое питание имеет решающее значение для этого."Фрукты и овощи обеспечивают нас необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой. Но еще больше мы едим фруктов и овощей, а именно так называемых вторичных растительных веществ", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.Как работают флавоноидыЗамедляют умственную деградацию.Уменьшают вредные окислительные процессы.Затрудняют воспаление.Поддерживают здоровье кровеносных сосудов.Защищают от рака и сердечных заболеваний."Если вы действительно съедаете 500 граммов овощей каждый день, то у вас не остается столько места на тарелке или в желудке для продуктов, которые вредны для здоровья или делают вас толстыми. Однако я считаю важным, чтобы все было свежим".Положительное влияние на головной мозг оказывают следующие продукты:клубникаапельсиныгрейпфрутылимонный сокяблоки и грушибананысельдерей и перец