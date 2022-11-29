Диетолог Пономарева: как предотвратить дегенерацию мозга с помощью еды
"Фрукты и овощи обеспечивают нас необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой. Но еще больше мы едим фруктов и овощей, а именно так называемых вторичных растительных веществ", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.
Как работают флавоноиды
Замедляют умственную деградацию.
Уменьшают вредные окислительные процессы.
Затрудняют воспаление.
Поддерживают здоровье кровеносных сосудов.
Защищают от рака и сердечных заболеваний.
"Если вы действительно съедаете 500 граммов овощей каждый день, то у вас не остается столько места на тарелке или в желудке для продуктов, которые вредны для здоровья или делают вас толстыми. Однако я считаю важным, чтобы все было свежим".
Положительное влияние на головной мозг оказывают следующие продукты:
клубника
апельсины
грейпфруты
лимонный сок
яблоки и груши
бананы
сельдерей и перец
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