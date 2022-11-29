Квашеная капуста, йогурт и кимчи — настоящие "убийцы стресса"
Пробиотические эффекты ферментированных продуктов
"Пробиотический эффект имеет решающее значение для нашего благополучия и может даже естественным образом уменьшить стресс. В рамках исследования ученые изучили пробиотическое влияние ферментированных продуктов на самочувствие 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 59 лет", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Психобиотическая диета выглядит следующим образом:
Несколько порций фруктов и овощей с высоким содержанием пребиотической клетчатки - бананы, капуста, злаки, бобовые
Ферментированные продукты - кефир, кимчи, квашеная капуста
Меньше стресса, лучше сон
Результат всего через четыре недели: испытуемые, которые придерживались психобиотической диеты, чувствовали себя менее напряженными, чем контрольная группа. Они также спали лучше, чем раньше.
Ученые связывают изменения с взаимным влиянием так называемой оси кишечник-мозг. Через нейронную сеть органов кишечник и мозг взаимодействуют с помощью различных веществ-мессенджеров. Если есть дисбаланс в кишечнике, это может оказать соответствующее влияние на общее самочувствие — просто потому, что 80 процентов иммунной системы находится в кишечнике.
Типичные ферментированные продукты:
черные чаи
закваска
молочные продукты с молочнокислыми культурами - йогурт, пахта или кефир
кислая капуста
темпе
чайный гриб
мисо
кимчи
соевый соус и паста
"Чем дольше продукт ферментируется, тем больше образуется органических кислот, таких как молочная кислота, микроэлементов и витаминов".
Кимчи или квашеная капуста, например, богаты витамином С, бета-каротином и витаминами группы В. Молочнокислые бактерии превращают сахар в кислоту, которая не только делает пищу более стойкой, но и облегчает ее переваривание.
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