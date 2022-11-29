Жевательная резинка: какой вред она наносит зубам и здоровью на самом деле
Последний представляет угрозу для людей, страдающих фенилкетонурией. Это тяжелое наследственное заболевание, связанное с нарушением белкового обмена. Регулярное злоупотребление жвачкой приводит к накоплению фенилаланина и тяжелым поражениям центральной нервной системы. Но ударные дозы этого вещества опасны и для здоровых людей. Они вызывают продолжительные головные боли, тошноту, расстройство аппетита и хроническое чувство усталости.
Еще более опасное действие оказывает метанол. В пищеварительной системе он преобразуется в формальдегид, а это канцероген. Все вещества канцерогенного спектра способствуют образованию в человеческом теле злокачественных опухолей. Беременным женщинам метанол особенно противопоказан. Он провоцирует поражение плода и может привести к умственной отсталости новорожденного.
Жвачку можно жевать не более 5 минут и только после еды. Таковы рекомендации специалистов. Если жевать дольше и без предварительного приема пищи, это приведёт к выделению в пустой желудок желудочного сока, что может привести к гастриту.
И наконец жевательная резинка содержит широко известную пищевую добавку под названием глутамат. Он используется для усиления вкуса, поэтому блюда с глутаматом повышают аппетит и вызывают желание постоянно ими наслаждаться. Невролог Джон Олни (США) доказал, что глутамат в сочетании с аспартамом вызывает гибель нейронов в головном мозге и может привести к слабоумию. Эти вещества категорически противопоказаны беременным и детям, да и для всех остальных крайне не желательны.
Кроме того, британские ученые предположили, что жвачка ухудшает кратковременную память,.
Помимо всей той химии, которая содержится в жвачке, небезопасное воздействие оказывает и сам процесс ее жевания. Сейчас особенно популярна так называемая «отбеливающая» резинка. Принцип ее работы таков: жвачка содержит твердые микрогранулы, которые фактически соскребают налет с эмали. Опасность в том, что эти гранулы не только воздействую на налет, но и царапают саму эмаль.
В микротрещинах тут же поселяются вездесущие бактерии и начинают свое разрушающее действие на зубы. Так что получается, что жевательная резинка не только не помогает бороться с кариесом, но и напрямую способствует его возникновению. Сам же процесс жевания вязкой резинки приводит к разрушению пломб и мостов. Разрушение несёт как механическое воздействие на зубы, так и химическое — слюна, которая образуется в процессе жевания, способствует образованию щёлочи, разъедающей пломбы.
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