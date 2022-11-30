Диетолог Гинзбург назвал способ есть пельмени без риска набрать вес

Пельмени являются вредным с точки зрения диетологии продуктом, напомнил известный российский диетолог Михаил Гинзбург.Пельмени домашнего приготовления или покупные традиционно остаются одним из любимых блюд у россиян. Между тем, напомнил в интервью Гинзбург, они являются продуктом, употребление которого тесно связано с риском набрать лишний вес – этому способствуют тесто из белой пшеничной муки и жирная мясная начинка.Диетолог отметил, что проблема поедания пельменей связана с тем, что едокам трудно контролировать и количество. Составные компоненты пельменей таковы, что организм может требовать их не только чтобы справиться с голодом, но и для удовольствия. Между тем, нужно отдавать себе отчет, сколько штук могут быть позволительны и не опасны для фигуры, подчеркнул эксперт.«Пельмени хочется есть даже тогда, когда организм уже не нуждается в энергии. Но надо понимать, что достаточно съесть не 40, не 20 пельменей, а всего 5-6 штук, и вы наедитесь», – сказал Гинзбург, беседуя с радио Sputnik.Диетолог назвал способ есть пельмени без риска набрать вес. Он посоветовал относиться к этому блюду как к деликатесу или десерту, который употребляется после основного приема пищи.«Рекомендую переходить к пельменям, когда вы уже сыты. То есть до них лучше съесть салат или суп, и тогда вам просто не захочется съесть много пельменей», - объяснил эксперт.Диетолог добавил, что пельмени должны быть на столе не чаще двух раз в неделю.