Врач развеяла популярные мифы о менингите
Терапевт Надежда Чернышева сказала, что всё совсем не так.
Оказывается, после болезни человек не глупеет. Ну, может совсем немного. Это шутка.
«При менингите заболевание затрагивает только оболочки мозга, а мозговое вещество остаётся нетронутым. Поэтому никаких последствий для умственных способностей и памяти быть не может. Это вполне излечимое заболевание без последствий. Конечно, если недуг был выявлен на ранних стадиях», — рассказала Чернышёва.
Бояться спинномозговых пункций тоже не надо. Процедура необходима для точной диагностики состава спинномозговой жидкости, либо её производят с лечебной или анестезиологической целью.
И ещё: менингит — это группа заболеваний. Они бывают вирусные, бактериальные и вторичные. Тяжелее всего симптомы проявляются у детей и пожилых людей. Самым распространённым в РФ вариантом считается менингококковый менингит. Вирусная форма возникает вследствие осложнений после гриппа.
«Не ошибочно лишь мнение, что болезнь эта довольно серьёзная и требует наискорейшего помещения в стационар. Чем больше упущено времени от начала заболевания до начала лечения, тем тяжелее последствия», — добавила врач.
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