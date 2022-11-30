Профессор Кутушов рассказал, почему ни в коем случае нельзя выбрасывать мандариновые корки

Как можно использовать кожуру от мандаринов, чтобы она приносила пользу здоровью? Рассказывает профессор Кутушов.Зимой, и особенно во время новогодних праздников, мандарины бьют все рекорды по употреблению в сравнении с другими фруктами, а кожура этого сочного цитруса обычно идет на выброс буквально килограммами.Профессор-токсиколог предлагает задуматься — а так ли разумно бросать в помойку мандариновые шкурки?врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и ОткрытийМожно ли есть кожуру мандарина— Кожура цитрусовых всегда содержит больше витаминов С, А, Е, чем мякоть, — рассказал «Доктору Питеру» врач, профессор, токсиколог Михаил Кутушов. — Также корки богаты эфирными маслами, пектином, калием и фосфором. Мандариновая шкурка полезна для сердца, улучшения работы иммунной системы и желудочно-кишечного тракта.Чем ещё полезны мандариновые коркиПростой отвар из корочек мандарина и ромашки улучшит работу кишечника и поджелудочной, отмечает Михаил Кутушов.— Также заваривать кожуру мандарина можно и при заболеваниях дыхательной системы типа бронхита и ОРЗ — дайте напитку настояться и пейте его с медом, — рекомендует врач.Считается, что мандариновая кожура помогает и диабетикам — ее надо проварить без сахара и пить отвар в небольших количествах.— При этом лучше мандариновые корочки сначала высушить и только потом готовить из них отвар, — советует токсиколог.Любое применение мандариновых корочек возможно только в том случае, если у вас нет аллергии на мандарины и вы не страдаете от повышенной кислотности, гастритов, язв или панкреатита.Из мандариновых корочек можно также сделать цукаты — проварив их в сиропе.— Полезные свойства сохранятся, корочки будут приятно пахнуть, и это будет дополнительный натуральный сбор витаминов, от которого не откажутся даже дети, — рекомендует токсиколог. — Только не добавляйте к цукатам ароматизаторы и не покупайте их аналоги в магазине.Можно также сварить варенье из мандариновых корочек. Оно сохранит полезные свойства и будет долго храниться.Сухие мандариновые корки также можно использовать как натуральный ароматизатор и приправу.Полезны тоники или лосьоны для лица из мандариновых корочек.— Мандариновые корочки заливают минеральной водой — это важно, отстаивают их и протирают лицо, — отмечает Михаил Кутушов. — Рекомендую убирать такой лосьон в холодильник, чтобы он не испортился.