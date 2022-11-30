Что не так с нашей жизнью, если мы постоянно болеем

Московский терапевт, пульмонолог и медицинский блогер Олег Абакумов назвал три причины, по которым мы часто болеем. Устранить их точно в наших силах.

Недостаток сна

Качественный ночной сон крайне важен, именно в темное время суток вырабатываются нужные гормоны. Сон вообще отвечает за работу многих систем организма. Недосып может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, гормональным нарушениям и, конечно же, ухудшению иммунитета.

Понять, что у вас недосып, просто, уверяет Абакумов в своем Telegram-канале:

хочется чаще спать днем;
вы ходите по офису заторможенные;
голова тяжелая и болит;
через несколько часов после подъема уже нет сил.

Как это исправить?

Несбалансированное питание

Важно питаться полноценно, то есть ежедневный рацион должен включать все жизненно важные микроэлементы: железо, витамин D, омега-3. Если человек истязает себя сомнительными диетами, он недополучает эти вещества, и тогда работа организма и активность иммунной системы нарушаются.

Плохая гигиена

Для решения этой проблемы следует:

мыть руки перед едой, готовкой, как только пришли домой из людного места, после туалета;
кашлять в локоть, прикрывать нос и рот салфеткой;
если поцарапались или порезались, промыть и обработать ранку, чтобы туда не попала инфекция;
не выдавливать собственноручно прыщи (велик риск занести инфекцию).
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