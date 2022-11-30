Что не так с нашей жизнью, если мы постоянно болеем

Московский терапевт, пульмонолог и медицинский блогер Олег Абакумов назвал три причины, по которым мы часто болеем. Устранить их точно в наших силах.Недостаток снаКачественный ночной сон крайне важен, именно в темное время суток вырабатываются нужные гормоны. Сон вообще отвечает за работу многих систем организма. Недосып может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, гормональным нарушениям и, конечно же, ухудшению иммунитета.Понять, что у вас недосып, просто, уверяет Абакумов в своем Telegram-канале:хочется чаще спать днем;вы ходите по офису заторможенные;голова тяжелая и болит;через несколько часов после подъема уже нет сил.Как это исправить?Несбалансированное питаниеВажно питаться полноценно, то есть ежедневный рацион должен включать все жизненно важные микроэлементы: железо, витамин D, омега-3. Если человек истязает себя сомнительными диетами, он недополучает эти вещества, и тогда работа организма и активность иммунной системы нарушаются.Плохая гигиенаДля решения этой проблемы следует:мыть руки перед едой, готовкой, как только пришли домой из людного места, после туалета;кашлять в локоть, прикрывать нос и рот салфеткой;если поцарапались или порезались, промыть и обработать ранку, чтобы туда не попала инфекция;не выдавливать собственноручно прыщи (велик риск занести инфекцию).