Что не так с нашей жизнью, если мы постоянно болеем
Недостаток сна
Качественный ночной сон крайне важен, именно в темное время суток вырабатываются нужные гормоны. Сон вообще отвечает за работу многих систем организма. Недосып может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, гормональным нарушениям и, конечно же, ухудшению иммунитета.
Понять, что у вас недосып, просто, уверяет Абакумов в своем Telegram-канале:
хочется чаще спать днем;
вы ходите по офису заторможенные;
голова тяжелая и болит;
через несколько часов после подъема уже нет сил.
Как это исправить?
Несбалансированное питание
Важно питаться полноценно, то есть ежедневный рацион должен включать все жизненно важные микроэлементы: железо, витамин D, омега-3. Если человек истязает себя сомнительными диетами, он недополучает эти вещества, и тогда работа организма и активность иммунной системы нарушаются.
Плохая гигиена
Для решения этой проблемы следует:
мыть руки перед едой, готовкой, как только пришли домой из людного места, после туалета;
кашлять в локоть, прикрывать нос и рот салфеткой;
если поцарапались или порезались, промыть и обработать ранку, чтобы туда не попала инфекция;
не выдавливать собственноручно прыщи (велик риск занести инфекцию).
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