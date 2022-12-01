Психолог развенчала стойкие мифы об интимной близости

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Сразу несколько популярных предрассудков о сексуальных отношениях опровергла психолог Джо Хеммингс в интервью авторитетному The Sun.Прочность брачных уз, равно как и свободных отношений не находится в прямой зависимости от частоты занятий сексом, уверяет специалист. Многие думают иначе: «Больше секса — крепче брак». Но психолог на основе многолетней практики общения с пациентами убедилась: гораздо важнее общность темпераментов.На деле немало пар с активной интимной жизнью распадаются по банальным причинам: заел быт, потерян интерес друг к другу как к личностям, разошлись интересы, потеряна психологическая близость. Но даже если не касаться этих иных источников проблем, и в сексуальной близости важнее качество, нежели просто количество контактов.Другое глубокое заблуждение касается возраста угасания либидо. Оно очень индивидуально, говорит специалист. Порой новый виток отношений начинается, когда дети подрастают и покидают родительский дом. Просто появляется больше свободы, больше времени.