Главврач скорой Авербах рассказал, в чем главная опасность катаний на тюбингах

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Зима – это время снежных развлечений. Дети спешат к снежным склонам, дабы покататься на санках, ледянках, тюбинге. Однако последний вид «транспорта», несмотря на доверительный внешний вид, остается наиболее опасным. В интервью для «Слово и Дело» врач скорой помощи Лев Авербах рассказал, в чем кроется эта опасность.Тюбинг или в простонародье «ватрушка» из-за своей округлой формы – практически неуправляемое средство передвижения с горного склона. Если на пути возникнет препятствие или небольшая кочка, увернуться от них будет невероятно сложно.Поэтому скатываться верхом на тюбинге желательно по проверенному склону, который имеет длинный финиш, дабы транспорт умел затормозить. Кроме того, Лев Авербах напомнил, что не стоит придумывать новые экстремальные способы передвижения: ни в коем случае не стоит привязывать санки или «ватрушки» к авто. Иначе все может закончиться очень плачевно.