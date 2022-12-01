Главврач скорой Авербах рассказал, в чем главная опасность катаний на тюбингах
Тюбинг или в простонародье «ватрушка» из-за своей округлой формы – практически неуправляемое средство передвижения с горного склона. Если на пути возникнет препятствие или небольшая кочка, увернуться от них будет невероятно сложно.
Поэтому скатываться верхом на тюбинге желательно по проверенному склону, который имеет длинный финиш, дабы транспорт умел затормозить. Кроме того, Лев Авербах напомнил, что не стоит придумывать новые экстремальные способы передвижения: ни в коем случае не стоит привязывать санки или «ватрушки» к авто. Иначе все может закончиться очень плачевно.
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