Откуда берётся варикоз и как его лечить

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На вздувшиеся вены и сосудистые звёздочки на ногах стоит обратить внимание.Варикозом называют варикозное расширение вен, то есть сосудов, по которым кровь возвращается к сердцу. Это один из видов хронического заболевания подкожных вен, при котором они увеличиваются и извиваются. Чаще всего такое случается с поверхностными венами ног, потому что в вертикальном положении возрастает давление во всех венах нижней половины туловища.Откуда берётся варикозВ норме кровь, подгоняемая сокращением мышц в стенках сосудов, течёт по венам вверх — к сердцу и лёгким. Однако силу тяжести никто не отменял: когда мы сидим, стоим, ходим, под действием гравитации кровь стремится вниз. Чтобы не допустить обратного движения, в венах существуют специальные предохранители — клапаны. Они легко открываются по направлению здорового тока крови. И закрываются, если жидкость попробует стечь вниз.Но если клапаны по каким?то причинам ослабевают, они закрываются не до конца. Кровь получает возможность стекать по венам. Количество жидкости на участке между двумя клапанами увеличивается, и стенки сосуда вынуждены растягиваться, чтобы вместить возросший объём крови. Так возникает расширение вены.У кого появляется варикозное расширение венЕсть несколько факторов, которые больше всего увеличивают риск развития заболевания:Наследственность. Если у кого?то из родных есть варикоз, шансы, что он разовьётся у вас, сильно возрастают.Пол. Женские половые гормоны ослабляют венозные стенки, снижают их тонус и приводят к варикозу. То же делают и гормональные противозачаточные средства.Беременность. Чтобы поддерживать рост и развитие плода, требуется больше крови. А потому повышается нагрузка на вены нижних конечностей.Лишний вес. Он создаёт дополнительную нагрузку на вены.Возраст. Со временем эластичность венозных стенок снижается, а клапаны изнашиваются. Поэтому они уже не могут выполнять свои функции. Вены расширяются, клапаны пропускают кровь обратно, развивается варикоз.Малоподвижный образ жизни и характер работы. Движения, сокращения мышц ног помогают прокачивать кровь. Поэтому при снижении активности риски варикоза возрастают.Чем опасно варикозное расширение венКак правило, на начальной стадии — ничем. Но человека могут беспокоить эстетические дефекты, а также симптомы, характерные для хронической венозной недостаточности: отёки, тяжесть в ногах, реже — ночные судороги или быстрая усталость от ходьбы. Всё это, конечно, снижает качество жизни.Но при тяжёлых формах возможны осложнения:Язвы. Болезненные язвы могут образовываться на коже рядом с расширенными венами.Кровотечения. Они могут возникать при повреждении, травме варикозных вен. Также кровоточить могут зоны венозных язв.Тромбы. Иногда (не часто) в изменённых варикозом венах образовываются сгустки крови — тромбы — и начинается воспаление. Это называется тромбофлебитом. Но доказательств связи варикоза и образования тромбов в глубоких венах нет. Варикоз сам по себе не считается и значимым фактором риска тромбоэмболии.Как распознать варикозное расширение венСамый очевидный и распространённый признак — крупные, вздувшиеся расширенные вены, выступающие над поверхностью кожи.Однако варикоз может проявлять себя и иначе — скоплениями мелких расширенных вен под кожей. Такие скопления обычно имеют красный или синий цвет. Их называют сосудистыми звёздочками.Когда надо обращаться к врачуДаже если вам просто не нравятся сосудистые звёздочки и выпирающие венки — это уже повод обратиться к сосудистому хирургу или флебологу.И обязательно надо проконсультироваться со специалистом, если расширенные вены начали проявлять себя дополнительными симптомами:болью и ощущением тяжести в ногах;жжением, пульсацией, мышечными спазмами, отёками ног;усилением боли после того, как вы много времени провели сидя или стоя;зудом кожи в зоне варикозных вен или ниже, в области лодыжек;изменением цвета кожи вокруг вены и тем более появлением язвочек в той же области.Всё это может быть признаком того, что расширение вен переходит в более тяжёлую стадию.Как лечить варикозДля начала флеболог осмотрит вены. Возможно, направит вас на УЗИ сосудов. Это нужно, чтобы уточнить состояние клапанов и исключить тромбы.Если речь идёт о лёгкой форме заболевания, лечение не понадобится. Врач лишь посоветует вам, как избавиться от неприятных симптомов. Обычно рекомендации звучат так:Больше двигайтесь. Это уменьшит риск венозного застоя.Когда отдыхаете лёжа, постарайтесь вытягивать и поднимать ноги выше уровня сердца — например, положите их на валик дивана.Не носите обувь на высоком каблуке и тесную одежду.Если у вас есть лишний вес, постарайтесь избавиться от него.Носите компрессионный трикотаж. Эластичные гольфы или чулки постоянно сжимают ноги, помогая венам и мышцам активнее продвигать кровь вверх. У компрессионного трикотажа бывает разная степень сжатия, флеболог подскажет, какая нужна именно вам.Если эти рекомендации не помогают избавиться от боли или дошло до отёков и высокого риска образования венозной язвы, потребуется лечение. Есть много его видов, но самыми современными и эффективными считаются термические методы облитерации с помощью лазера и микроволн, а для мелких вен — склеротерапия.Такие процедуры проводят под местной анестезией или вовсе без неё, а их смысл заключается в том, чтобы выключить, закупорить изменённую вену. Когда сосуд перестанет работать, кровь найдёт обходной путь: отправится к сердцу по здоровым глубоким венам, которые крайне редко подвержены варикозу — они крупнее, прочнее и окружены мышцами ног.Удаляют вены крайне редко и только если невозможна термическая облитерация. Такие операции, как правило, проводят под наркозом или спинальной анестезией.