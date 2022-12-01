Откуда берётся варикоз и как его лечить
Варикозом называют варикозное расширение вен, то есть сосудов, по которым кровь возвращается к сердцу. Это один из видов хронического заболевания подкожных вен, при котором они увеличиваются и извиваются. Чаще всего такое случается с поверхностными венами ног, потому что в вертикальном положении возрастает давление во всех венах нижней половины туловища.
Откуда берётся варикоз
В норме кровь, подгоняемая сокращением мышц в стенках сосудов, течёт по венам вверх — к сердцу и лёгким. Однако силу тяжести никто не отменял: когда мы сидим, стоим, ходим, под действием гравитации кровь стремится вниз. Чтобы не допустить обратного движения, в венах существуют специальные предохранители — клапаны. Они легко открываются по направлению здорового тока крови. И закрываются, если жидкость попробует стечь вниз.
Но если клапаны по каким?то причинам ослабевают, они закрываются не до конца. Кровь получает возможность стекать по венам. Количество жидкости на участке между двумя клапанами увеличивается, и стенки сосуда вынуждены растягиваться, чтобы вместить возросший объём крови. Так возникает расширение вены.
У кого появляется варикозное расширение вен
Есть несколько факторов, которые больше всего увеличивают риск развития заболевания:
Наследственность. Если у кого?то из родных есть варикоз, шансы, что он разовьётся у вас, сильно возрастают.
Пол. Женские половые гормоны ослабляют венозные стенки, снижают их тонус и приводят к варикозу. То же делают и гормональные противозачаточные средства.
Беременность. Чтобы поддерживать рост и развитие плода, требуется больше крови. А потому повышается нагрузка на вены нижних конечностей.
Лишний вес. Он создаёт дополнительную нагрузку на вены.
Возраст. Со временем эластичность венозных стенок снижается, а клапаны изнашиваются. Поэтому они уже не могут выполнять свои функции. Вены расширяются, клапаны пропускают кровь обратно, развивается варикоз.
Малоподвижный образ жизни и характер работы. Движения, сокращения мышц ног помогают прокачивать кровь. Поэтому при снижении активности риски варикоза возрастают.
Чем опасно варикозное расширение вен
Как правило, на начальной стадии — ничем. Но человека могут беспокоить эстетические дефекты, а также симптомы, характерные для хронической венозной недостаточности: отёки, тяжесть в ногах, реже — ночные судороги или быстрая усталость от ходьбы. Всё это, конечно, снижает качество жизни.
Но при тяжёлых формах возможны осложнения:
Язвы. Болезненные язвы могут образовываться на коже рядом с расширенными венами.
Кровотечения. Они могут возникать при повреждении, травме варикозных вен. Также кровоточить могут зоны венозных язв.
Тромбы. Иногда (не часто) в изменённых варикозом венах образовываются сгустки крови — тромбы — и начинается воспаление. Это называется тромбофлебитом. Но доказательств связи варикоза и образования тромбов в глубоких венах нет. Варикоз сам по себе не считается и значимым фактором риска тромбоэмболии.
Как распознать варикозное расширение вен
Самый очевидный и распространённый признак — крупные, вздувшиеся расширенные вены, выступающие над поверхностью кожи.
Однако варикоз может проявлять себя и иначе — скоплениями мелких расширенных вен под кожей. Такие скопления обычно имеют красный или синий цвет. Их называют сосудистыми звёздочками.
Когда надо обращаться к врачу
Даже если вам просто не нравятся сосудистые звёздочки и выпирающие венки — это уже повод обратиться к сосудистому хирургу или флебологу.
И обязательно надо проконсультироваться со специалистом, если расширенные вены начали проявлять себя дополнительными симптомами:
болью и ощущением тяжести в ногах;
жжением, пульсацией, мышечными спазмами, отёками ног;
усилением боли после того, как вы много времени провели сидя или стоя;
зудом кожи в зоне варикозных вен или ниже, в области лодыжек;
изменением цвета кожи вокруг вены и тем более появлением язвочек в той же области.
Всё это может быть признаком того, что расширение вен переходит в более тяжёлую стадию.
Как лечить варикоз
Для начала флеболог осмотрит вены. Возможно, направит вас на УЗИ сосудов. Это нужно, чтобы уточнить состояние клапанов и исключить тромбы.
Если речь идёт о лёгкой форме заболевания, лечение не понадобится. Врач лишь посоветует вам, как избавиться от неприятных симптомов. Обычно рекомендации звучат так:
Больше двигайтесь. Это уменьшит риск венозного застоя.
Когда отдыхаете лёжа, постарайтесь вытягивать и поднимать ноги выше уровня сердца — например, положите их на валик дивана.
Не носите обувь на высоком каблуке и тесную одежду.
Если у вас есть лишний вес, постарайтесь избавиться от него.
Носите компрессионный трикотаж. Эластичные гольфы или чулки постоянно сжимают ноги, помогая венам и мышцам активнее продвигать кровь вверх. У компрессионного трикотажа бывает разная степень сжатия, флеболог подскажет, какая нужна именно вам.
Если эти рекомендации не помогают избавиться от боли или дошло до отёков и высокого риска образования венозной язвы, потребуется лечение. Есть много его видов, но самыми современными и эффективными считаются термические методы облитерации с помощью лазера и микроволн, а для мелких вен — склеротерапия.
Такие процедуры проводят под местной анестезией или вовсе без неё, а их смысл заключается в том, чтобы выключить, закупорить изменённую вену. Когда сосуд перестанет работать, кровь найдёт обходной путь: отправится к сердцу по здоровым глубоким венам, которые крайне редко подвержены варикозу — они крупнее, прочнее и окружены мышцами ног.
Удаляют вены крайне редко и только если невозможна термическая облитерация. Такие операции, как правило, проводят под наркозом или спинальной анестезией.
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